Leo DiCaprio tendría nueva novia: así es Maria Beregova, la modelo de 22 años que lo habría conquistado

Días atrás se conoció que Leonardo DiCaprio y Camila Morrone terminaron su romance. El galán hollywoodense y la modelo argentina habrían roto y aunque se desconoce quién dio el puntapié inicial, se señaló que el actor no tiene novias mayores de 25 años.

Según las redes sociales, "no puede mantener relaciones con mujeres mayores a los 25", la edad límite de todas las parejas con las que ha estado el protagonista de Titanic, y por este motivo decide romper con ellas.

Ahora, en medio de estas versiones, surgió el rumor de que Leo ya tendría un nuevo interés romántico, se trata de Maria Beregova, una top model de 22 años, que habría captado la atención del intérprete.



De hecho, el pasado fin de semana, DiCaprio fue visto en una fiesta en St Tropez y Beregova fue fotografiada bajando del yate del actor. “No puedo hablar de nada sobre mi vida personal”, dijo en cuanto fue consultada por la prensa, aunque cuando fue consultada por si había visto "Titanic", la modelo respondió con sorna: “¿Quién no ha visto la película? Y si no lo has visto, deberías”.

Por qué Leonardo DiCaprio se separó de Camila Morrone: la teoría de que no tiene novias mayores de 25 años

Si bien se desconoce quién ha tomado la decisión, los cibernautas apuntan a que habría sido obra del artista de 47 años quien decidió terminar su romance con Camila Morrone ahora que la joven modelo cumplió 25 años.

Entre las mujeres con las que ha estado DiCaprio, y que podrían formar parte de esta teoría, se encuentran Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garn, Kelly Rohrback o Nina Agdal. A todas, las dejó cuando máximo tenían 25.



"Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio. Siempre volvemos a este gráfico", twitteó la usuaria Carla @shannonlada, quien publicó una particular línea del tiempo en la que quedaría avalada la teoría.