Leo Messi compartió una reflexión a un mes de haber ganado el mundial de Qatar 2022: "Todavía no puedo creerlo"

30 días pasaron ya desde el día en el que pudimos ver a Leo Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar luego de vencer a Francia por penales en la final del mundial del 2022. El capitán de la Selección Argentina se expresó en las redes y detalló lo que siente.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", escribió Leo Messi.

Leo Messi con la Copa del Mundo.

"Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño a mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos", agregó el deportista sobre la rutina que tenía con los 21 jugadores mientras estaban en Qatar.

Con respecto a la familia y a la hinchada, sentenció: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina".

Leo Messi le agradeció a Dios el título de campeón

Es de público conocimiento de Messi es creyente y es por eso que dentro de su publicación hizo mención a su fe: "Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos".



Para cerrar, el capitán de la Selección recordó: "Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!". En cuestión de segundos, el posteo superó los 40mil comentarios y el millón y medio de "me gusta" en Instagram.