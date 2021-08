La llegada de Leo Messi a París junto a Anto Roccuzzo sigue generando repercusión. Después de la oficialización del pase del futbolista al PSG, la rosarina mantuvo un curioso gesto para con Barcelona, el anterior club de su marido.

Según descubrieron los investigadores de redes sociales, la morocha dio una señal rotunda sobre este nuevo cambio de vida y dejó de seguir en Instagram al anterior Club de Leo Messi. Acto siguiente, comenzó a seguir al París Saint- Germain, su nuevo hogar.

Leo Messi en París: la rotunda decisión de Anto Roccuzzo tras el pase al PSG.

Al parecer, las señales 2.0 son tan importantes que, después de este guiño, Anto Roccuzzo manifestó su "buena onda" con Wanda Nara y le devolvió el follow a la esposa de Mauro Icardi.

La empresaria, que hace ya dos años se instaló en París, había comenzado a seguir a la esposa de Messi pero ella no había devuelto la gentileza.

La relación entre Wanda y Anto no sería de la mejor y, según diversas versiones, fue el Mundial 2018 donde comenzó esta "rivalidad" cuando Icardi no fue elegido para integrar la Selección Nacional.

La reacción de Anto Roccuzzo cuando se enteró del pase de Leo Messi a París

Leo Messi dio detalles de cómo se vivió en la interna familiar una vez que tomaron la decisión de abandonar la ciudad que habitaron durante más de 15 años.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, relató Leo Messi en diálogo con ESPN en París.

Luego, reveló cuál fue la estrategia para convencer a sus tres niños, Thiago, Mateo y Ciro. “Tuve que hablarles de Euro Disney, la Torre Eiffel, el estadio”, dijo.

AM