Furia Scaglione dejó a todos sorprendidos en Gran Hermano al revelar el diagnóstico que le detectaron días atrás: leucemia. Después de salir de la casa para someterse a exámenes médicos, regresó y compartió abiertamente con sus compañeros sobre su condición durante la transmisión en el vivo del debate.

Furia Scaglione indicó: “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, explicó a sus compañeros en una íntima conversación en la habitación.

Luego, en una conversación en el confesionario con Santiago Del Moro, Furia Scaglione expresó su motivación para compartir su historia: "Quiero hacer esto por la gente que me sigue, cuando entré dejé solo tres personas en la tribuna y hoy no se cuántas habrá, si decidí contarlo es por ellos y por mis compañeros que ya los considero mi familia".

Qué es la leucemia en estadio 1

Según la Sociedad Americana de Cáncer, la leucemia es un cáncer que afecta las células madre de la sangre, principalmente los glóbulos blancos, aunque en algunos casos puede originarse en otros tipos de células sanguíneas. La leucemia presenta dos formas principales: aguda, caracterizada por un rápido crecimiento, y crónica, que progresa más lentamente. Hay distintos tipos de leucemia y cada uno tiene sus propias características, pronósticos y opciones de tratamiento: Leucemia linfocítica aguda, Leucemia mieloide aguda, Leucemia linfocítica crónica y Leucemia mieloide crónica.

Furia Scaglione.

En cuanto al estadio, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, indica que la mayoría de los tipos de cáncer tienen cuatro estadios. Incluso algunos también tienen estadio 0. El Estadio 1, que es el que Furia Scaglione reveló que padece, es un cáncer que no ha crecido profundamente en los tejidos adyacentes. Además, no se diseminó a los ganglios linfáticos ni a otras partes del cuerpo. Según la institución se lo denomina cáncer en estadio temprano.

Por el momento, Furia Scaglione seguirá viviendo en la casa de Gran Hermano con la esperanza de ser la ganadora. Y por supuesto cuenta con el apoyo de sus miles de seguidores que le dan fuerza a la distancia para su recuperación.