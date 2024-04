Furia Scaglione sorprendió a todos los televidentes de Gran Hermano y a sus compañeros al revelar que padece leucemia. La jugadora salió de la casa para conocer los resultados de sus estudios y, al regresar, compartió con sus compañeros acerca de su situación, y lo pasaron en el tape en vivo mientras se transmitía el debate.

Furia Scaglione reveló que tiene leucemia

“Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, le explicó a sus compañeros mientras que estaban reunidos en la habitación.

Luego Santiago Del Moro habló con Furia Scaglione en el confesionario de Gran Hermano y la doble de riesgo dijo: "Quiero hacer esto por la gente que me sigue, cuando entré dejé solo tres personas en la tribuna y hoy no se cuántas habrá, si decidí contarlo es por ellos y por mis compañeros que ya los considero mi familia".

