En medio de los rumores sobre su separación con Wanda Nara, L-Gante generó gran sorpresa y desconcierto entre sus seguidores al compartir un insólito y misterioso suceso que parece ocurrir en su casa. A través de su cuenta de Instagram, el cantante de cumbia 420 dejó ver que está viviendo una situación fuera de lo común y que está relacionado con presencias extrañas en su casa.

Los fenómenos paranormales de la casa de L-Gante

En este sentido, la revelación de L-Gante sorprendió a sus fans, quienes quedaron atónitos ante los inquietantes videos que Elián publicó sobre lo que él asegura son “fantasmas” que lo “atormentan”.

El fenómeno comenzó una noche, alrededor de las tres de la madrugada, cuando el cantante se despertó y decidió grabar la situación desde la comodidad de su cama. En un primer video, el cantante captó una sombra reflejada en el espejo de su habitación que parecía moverse de forma constante, algo que el artista no logró explicar. "No sé qué onda", expresó con algo de desconcierto mientras observaba la extraña manifestación en el video.

Al parecer, los sucesos paranormales no se limitaban a una sola zona de la casa. En un segundo video, L-Gante grabó una de las paredes de su hogar, donde otra sombra misteriosa podía verse desplazándose. Este fenómeno, lejos de ser un simple juego de luces o reflejos, parecía tener una presencia propia que inquietó al artista, quien en ese momento no ocultó su preocupación y desconcierto.

"En mi casa están pasando cosas raras, ruidos y sombras extrañas que se mueven. Me están atormentando", escribió Elián sobre uno de los videos, dejando claro que lo que vivía en ese momento lo estaba afectando emocionalmente.

En medio de rumores de separación con Wanda Nara, L-Gante compartió con sus seguidores la experiencia paranormal que está viviendo en su casa.

El misterio no terminó ahí. Al día siguiente, el cantante de 23 años continuó compartiendo más imágenes y videos sobre este extraño fenómeno. En uno de los nuevos clips, L-Gante dejó claro a sus seguidores que no se encontraba bajo efectos de drogas o sustancias, aclarando: "Les aseguro que no estoy drogado, así estoy en mi casa".

En esta grabación se podía ver de nuevo una sombra humana, esta vez reflejada en uno de sus parlantes. Aunque el cantante no dio más detalles sobre las posibles causas de estos sucesos, el tono de sus publicaciones transmitía cierta incomodidad.

L-gante corrió del foco su crisis con Wanda Nara al publicar videos de "fantasmas" en su casa.

A lo largo de los días, el artista continuó compartiendo detalles sobre este extraño fenómeno, sin ofrecer una explicación definitiva sobre lo que realmente sucede en su hogar. Sin embargo, lo que está claro es que el cantante está viviendo una experiencia única que lo asusta tanto a él como a sus seguidores.

Mientras tanto, los rumores de su vida personal, especialmente su relación con Wanda Nara, siguen sumando especulaciones, pero este fenómeno paranormal ha capturado la atención de todos los que siguen su día a día en las redes sociales.

VFT