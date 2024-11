L-Gante se ve involucrado en una de las polémicas más grandes que rodea al mundo del entretenimiento: la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. O mejor dicho, la ex relación. Lo cierto es que los papás de Isabela y Francesca se enfrentan en una serie de conflictos que escalaron a la Justicia y que suman al cantante de Cumbia 420 como uno de los protagonistas desde que inició su noviazgo con la empresaria.

Sin embargo, esto no es lo único que altera la vida del artista, sino que también se ve obligado a aguantar las críticas de las redes sociales por su relación con Wanda y el enojo de los fanáticos de Mauro Icardi en Turquía, que lo acosan por las redes y hasta llegaron a bajarle su cuenta de Instagram.

En este sentido y con todas las cosas que se vio obligado a vivir, L-Gante llegó a su límite y el domingo pasado lanzó un comunicado donde denunció el hostigamiento de los medios, que según cuenta, lo persiguen a él y a su familia, poniendo en peligro su vida y la de sus seres queridos.

L-Gante llegó a su limite y lanzó un preocupante comunicado.

Revelaron el motivo por el que L-Gante lanzó el comunicado

El cantante aguantó demasiadas críticas desde que su relación con Wanda se conviritió en un problema mediático, y si bien se mostraba en las redes como una persona capaz de aguantar los insultos y todo lo que requiere formar parte del conflicto, L-Gante colapsó y el fin de semana lanzó un comunicado que no tardó en viralizarse.

Entre otras cosas, habló de “autos misteriosos” que lo persiguen, de gente que lo quiere “ver muerto” y de todas las cosas que hizo para llegar tan lejos en su carrera, más allá de los prejuicios.

L-Gante con Wanda Nara en el Gran Rex.

“Llegaron demasiado lejos, no creí que serían capaces de tanto. Me equivoqué", escribió en el comunicado que publicó en sus historias de Instagram, despertando una incertidumbre en sus seguidores, que se preguntan quién está detrás de todo lo que cuenta el cantante.

En este contexto, la periodista Estefi Berardi reveló en Mañanisima los motivos detrás del comunicado. "Me cuentan que Leonardo Sigal, el abogado, lo tendría entre ceja y ceja. Un amigo de L-Gante me cuenta que hace rato que este abogado lo quiere ver preso y he visto mensajes que no quiero leer al aire pero son fuertes", aseguró la panelista.

"También otro amigo de Elián me cuenta que un pibe del barrio le pidió 25 dólares pero él le dijo que no los tenía, que quizás más adelante. Ahí él le dijo algo como: ‘es más fácil meterte un chamuyo así vas en cana. No ayudás a los pibes’. Al parecer, hay gente del barrio que le pediría mucho dinero, que lo extorsionarían con este tipo de cosas", agregó Estefi.

A partir de esto, la panelista de Mañanisima brindó uno de los posibles motivos detrás del alarmante comunicado del cantante. Aunque no está del todo confirmado, las palabras del artista dieron a entender que detrás de su fama hay gente que no quiere verlo triunfar.

El comunicado que lanzó L-Gante: “Me quieren ver muerto”

El comunicado que lanzó L-Gante no tardó en preocupar a los fanáticos, que encendieron las alarmas sobre la seguridad del cantante y la de sus seres queridos después de que denunciara que buscan verlo muerto.

El comunicado de L-gante.

“Soy Elián Valenzuela, pero todos me conocen como L-Gante. Tengo 24 años, soy artista y desde hace mucho tiempo me gano la vida a base de música. Siempre lo dije, soy un pibe de barrio que todo lo que logró lo hice desde abajo, rompiéndome el alma, sobreponiéndome a un sin fin de obstáculos, sobre todo el del prejuicio”, comenzó declarando el cantante.

“Los años me fueron curtiendo, el odio, la envidia, la crítica clasista y racial sobre mi persona, no hicieron más que fortalecerme. Siempre dije que toda esa mala onda que me tiraban me hacía más fuerte y así fue hasta hoy”, continuó escribiendo sobre las críticas y las adversidades que tuvo que atravesar para llegar a donde llegó.

L-Gante denunció sentir preocupación por el bienestar de su hija frente a la "persecución" de los medios.

En este sentido, se refirió a su sufrimiento en relación a todo lo que vivió en los últimos meses: “Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé. Creí que el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito. Quieren, necesitan verme caer”.

A su vez, hizo referencia a las personas que lo atacaron, sobre todo a aquellos que se enfrentaron a él en Tribunales:. “¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario, exigiendo que o les doy una nota o me ponen a un abogado a hablar mal de mí, las personas, me han dicho muchas veces, préstame plata o te denuncio, todo se volvió un calvario”.

L-Gante confirmó que las críticas afectaron su salud mental.

Al mismo tiempo, desmintió las falsas acusaciones que lo involucraron en un caso de narcotráfico y se refirió a la palabra de los medios sobre su persona: “No paran con los agravios, no dejan de ensuciarme mediáticamente. Primero dijeron que estoy involucrado e incluso fotografiado en medio de una investigación por narcotráfico. Mentira, no hay una sola causa donde mi nombre y reputación estén en juego. Tuve que hacer un habeas corpus y recién ahí poder mostrar que mi honor sigue intocable”.

“Ahora como se les acabó esa mentira, lejos de parar, inventan una más horrible si es que existe. Convivo con autos raros siguiéndome, mi domicilio, el de mi hija, el de mi pareja, aparecen a diario en los medios, ustedes no van a parar hasta que algo me pase”, agregó L-Gante sobre el acoso que vive desde que protagoniza la polémica con Wanda.

Además, demostró su preocupación, no solo por él, sino también por sus seres queridos: “La mediatización y el show televisivo se transformó en persecución. Hasta siento que ya no sólo quieren verme preso, tal vez buscan verme muerto o que yo mismo me quite la vida”.

L-Gante mostró preocupación por la seguridad de su pareja frente al acoso de la prensa.

En este sentido, finalizó su comunicado con un llamado de atención sobre el daño que pueden generar los medios en la salud mental de los famosos: “Llegaron demasiado lejos, no creí que serían capaces de tanto. Me equivoqué. Esto preocupa a mi hija, mi pareja, a mis familiares y a todas las personas que me quieren. Les pido por favor que cuiden la salud mental de las personas, así por una vez se ahorran el ridículo que hacen hablando del tema cuando ya es demasiado tarde”.

En este contexto, el cantante tuvo que enfrentarse a todo tipo de críticas, pero su mensaje dejó claro que estas adversidades lo fortalecieron y lo llevaron a convertirse en un artista de gran renombre.

Si bien los motivos siguen siendo una incógnita, podríamos pensar que hay gente de la vida previa a su fama que podría aprovecharse del alcance que logró con su música. Sin embargo, nada parece estar confirmado, solamente el sentimiento de angustia y enojo que siente L-Gante por todo lo que se vio y se ve obligado a vivir, sobre todo por el miedo de que la vida de su hija Jamaica corra peligro.

VFT