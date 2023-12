Luego de abandonar el Bailando 2023, Camila Homs se vio rodeada de varios rumores que indicaban que esperaba un hijo junto a su pareja, José Sosa. En ese contexto, el equipo de Socios del Espectáculo buscó a Liliana Fontán, la mamá de la modelo, para que hablara de las nuevas versiones que protagoniza su hija.

Lo primero que quiso aclarar la madre de Cami, fue que no cree que su hija haya sido la responsable de compartir información de la expareja del futbolista, cómo se la había acusado este miércoles 20 de diciembre: "Dudo que Cami pudo haber dicho algo, ya que ustedes la fueron conociendo en todo este tiempo. Si no dijo nada anteriormente de todos sus problemas, no creo que haya hablado de alguien que no le corresponde realmente".

Camila Homs junto a José Sosa.

Luego de que Carolina Alurralde dijera que Homs no era buena madre, Liliana argumentó: "Cami es una genia con los hijos, una madraza", además, también explicó por qué Rodrigo de Paul no ve tanto a sus hijos: "No los ve tanto por qué vive en el exterior, los ve cuando viaja para acá o cuando Cami va para allá a llevarlos".

Por otro lado, Liliana Fontán reveló que los hijos de Camila Homs pasarán las fiestas con el futbolista de la Selección Argentina: "Tengo entendido que los nenes va a pasar las fiestas con su papá, ahora están en Uruguay con Cami".

Qué dijo Liliana Fontán sobre los rumores de embarazo de Cami Homs

"Me llevó bien con José", reveló la madre de la modelo y luego hizo referencia a las versiones que indicaban que la pareja se mudarían juntos en estos días: "Puede ser, esas cosas de pareja nunca se saben, pero algo de eso me comentó Cami".

Por último, el cronista de Socios del Espectáculo le consultó a Liliana Fontán sobre los rumores de embarazo de Camila Homs y José Sosa, y ella respondió rápidamente: "No, por favor, ya tengo 4 nietos. Ni idea, imagínate que no tengo idea. Si estuviera embarazada, lo sabría. Como no voy a saber yo que soy su mamá". Además, para cerrar la nota agregó: "Puede llegar a haber una posibilidad algún día remoto, pero ahora no".

J.C.C