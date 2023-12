Camila Homs vuelve estar en boca de la prensa nacional. Luego de su salida del Bailando 2023, la modelo redobló sus esfuerzos para seguir acompañando a su actual pareja José Sosa en su carrera como futbolista.

En sus redes sociales, tanto el futbolista como la ex de Rodrigo De Paul se dejan ver muy felices, viviendo una luna de miel eterna.

Besos, sonrisas y salidas románticas son los componentes que han conformado esta relación en sus primeros meses de vida. No obstante, en las últimas horas trascendió una información que daría un giro inesperado al noviazgo de Camila Homs con José Sosa.

Camila Homs y José Sosa en unas de sus salidas románticas - Redes Sociales

La ex de José Sosa, Carolina Alurralde volvió a la palestra pública recientemente para responderle de manera contundente a Yanina Latorre.

"Yo salgo a hablar porque me llega que Yanina estaba hablando de mí. Había dicho que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas. Que por eso el padre estaba a cargo de ella. Y después que yo tenía problemas psiquiátricos, y que yo había abandonado a mis hijas. Una cosa loquísima. Es una enferma ella, al decir estas cosas", señaló en Socios del Espectáculo.

La ex de José Sosa desclasificó que Camila Homs está embarazada

Asimismo, Carolina le reveló al programa de chimentos de El Trece que Camila Homs está "re contra" embarazada de José Sosa y que por tal motivo, la pareja estaría en búsqueda de un lugar para irse a vivir juntos y ensamblar familias.

"Me enteré que se van a vivir juntos, que ya alquilaron una casa, que van a compartir las familias, que van a hacer una unión", detalló. Luego, agregó que le llegó el rumor por medio de sus hijas de que Camila estaría embarazada: "Me dijeron que el padre les preguntó si estarían contentas con un bebé en camino, o una cosa así. Para mí está embarazadísima porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, ella dejó el Bailando y se casan. Es un montón. Creo eso. Para mí es una sensación y es una cadena de cosas que certifican que es así”, comentó muy segura.

Por otra parte, Carolina Alurralde manifestó que desea divorciarse de José Sosa, ya que ella quiere estar tranquila y que él sea feliz.

Hasta el momento Camila Homs no ha confirmado y tampoco desmentido la información que dio la ex de José Sosa sobre su embarazo. Tocará esperar.

AM