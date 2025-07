Lisandro, el hijo de Valentina Bassi, tiene autismo y la actriz presenta un documental inspirado en él: "Fue idea del padre"

Valentina Bassi se enamoró del cineasta Ulises Rusell, a quien conquistó con su risa espontánea, extrovertida y con su calidez e inteligencia. Fruto de ese amor, nació Lisandro (17) su único hijo quien, a los pocos meses de vida fue diagnosticado con autismo, lo que provocó en Valentina un cambio rotundo en su carrera y en su día a día.

Hoy la vida de Lisandro fue llevada al cine con un documental, "Presente continuo", que hicieron en familia y que ya recibió su primer premio (el premio del Público del BAFICI).

Valentina dialogó con Revista CARAS sobre cómo fue filmarlo y cómo se modificó su vida desde que conoció el diagnóstico de su hijo.

"Los primeros años sentía incertidumbre y fragilidad. Había que hacer trámites, buscar terapeutas y uno ni se imagina lo que se viene. Intuís que va a ser difícil y lo es, pero se va aprendiendo", afirmó Valentina. "Presente Continuo” fue el trabajo que con más amor hice y el que más amor me da. Va a quedar en mi corazón para siempre", agregó Bassi.

La vida de Lisandro fue llevada al cine con el documental "Presente continuo", que ya recibió su primer premio.

"Fueron años de trabajo para que Lisandro adquiera las herramientas y pueda tener la mayor independencia posible. Uno se va acostumbrando a esa forma de vida: encontrar las terapias adecuadas que conlleva gran parte del tiempo porque él lo necesita", confesó Valentina Bassi. Su último proyecto gestado fue entre amigos: “Los gestos bárbaros” una obra de teatro que la actriz hizo con Laura Novoa y que ya va por la cuarta temporada.

—¿Tuvo que relegar su trabajo?

—Me relegué como persona porque hay muchas horas que hay que dedicarlas a Lisandro. Igualmente, nunca dejé de actuar no sólo porque es mi sustento sino porque es mi vocación. Me emociona actuar y lo necesito. Pero sí bajé el ritmo. Empecé a hacer más teatro que es por la noche y durante el día puedo estar con él y llevarlo a sus diferentes tratamientos. Nos fuimos organizando con su papá para acompañarlo siempre.

“Lisandro es un adolescente feliz y eso es un refugio para mí", confesó la actriz.

—¿Cómo surgió la idea de hacer la película?

—Fue de Ulises. Me dijo que quería filmarlo y, aunque a mí me parecía imposible dado que Lisandro no acata directivas, el padre logró adaptarse a sus reglas que son básicamente hacer lo que él quiere, cuando quiere y como quiere. Fue todo muy artesanal y una experiencia hermosa. Aunque a él nunca le interesó el rodaje ni manifestó interés en ningún momento, cuando lo vio, entendió lo que es el cine. También cumple un rol muy importante Jeff Zorrilla (41), un actor y cineasta estadounidense con el que se logra una magia especial dado que no habla bien el castellano y tampoco tenía experiencia de cómo contactar con alguien con autismo. Sin embargo, lograron una conexión genuina. Y la abuela de Lisan, Fary Rusell (82), también tiene participación.

"Presente continuo" se exhibe los sábados a las 18 en el MALBA y los domingos a las 19 en el cine arte Cacodelphia.

—¿Qué se puede ver en el documental?

—El vínculo entre nosotros y cómo son nuestros días juntos. Él vive en presente desde que se despierta, sin forzarlo. Es un adolescente feliz y eso es un refugio para mí. A veces las cosas son más simples de lo que creemos los adultos. Lisandro necesita a su familia, su escuela que le brinda una estructura y la rutina que necesita y no mucho más, está cómodo con quien es, con su personalidad y eso es admirable. De ahí surge el nombre de la película porque él vive en un presente continuo y nosotros como mamá y papá, tenemos la tarea de cuidado para siempre. Acá todo es una sola etapa, el presente, cuidar de nuestro hijo y brindarle lo mejor.

—¿Cuándo y dónde se puede ver? —Se exhibe los sábados a las 18 en el MALBA y los domingos a las 19 en el cine arte Cacodelphia, con precios accesibles. Cuando termina hay un debate entre los presentes que es enriquecedor y a Lisan le encanta y a veces agarra el micrófono y participa. Además, quiere ir a todas las funciones.