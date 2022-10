Lizy Tagliani hizo emocionar a Wanda Nara con unas sentidas palabras: "Es tan especial"

Se acerca el final de "¿Quién es la Máscara?" y eso tiene a quienes hicieron el programa sumamente emocionados, por lo que Lizy Tagliani decidió dedicarle un posteo a cada uno de sus compañeros, tanto a la conductora, Natalia Oreiro, como a sus colegas investigadores: Wanda Nara, Karina y Moldavsky.

"Wanda Nara para mi es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con el que se la mira es distinto, pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda. Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemi no tenía, una complicidad con unas formas y un humor que me encanta pero no con todos se puede, porque es picante pero para mi de lo mejor jajajaja", expresó Lizy Tagliani

Lizy y Wanda.

Como si eso fuera poco, la actriz agregó: "No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte, y ni hablar su familia. Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza, está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres dirán... pero siendo lo que es, podría ser la mamá de Angélica de Rugrasts y sin embargo es Marge de Los Simpson, no deja un instante a sus bebes. Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas".

Al ver la demostración de afecto de Lizy, la empresaria se conmovió hasta las lágrimas y no dudó en responderle desde lo más profundo de su corazón. Quien también comentó la publicación fue Zaira Nara: "Ay Lizy la compartimos cuando quieras".

Wanda y Lizy.

La reacción de Wanda Nara a la publicación de Lizy Tagliani

Wanda Nara se hizo eco de las hermosas palabras que le dedicó su acompañera y ahora amiga, Lizy Tagliani y como era de esperarse le respondió con mucho cariño: "Me hiciste llorar mucho, te quiero con el alma, sos mi hermana".

De esa forma, las artistas dejaron en evidencia que formar parte del proyecto de Telefe las hizo crear una amistad que seguramente siga a pesar de la distancia.