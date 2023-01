Lizy Tagliani y Sebastián Nebot están a pleno con los preparativos de su casamiento que será el próximo 23 de marzo. Y sin planearlo, la vida les dio una oportunidad que no pudieron dejar pasar: la de sumar un nuevo integrante a la familia.

Mientras la conductora estaba en Córdoba, apareció una perrita en la puerta de su casa y su pareja le mandó fotos y videos para contarle.

"A la mañana me dice Sebastián que apareció esta perrita. Es hermosa y dulce ya la publiqué y ahora me manda que ya está del lado de adentro... jajjaja algo me dice que a la vuelta se agrandó la flia", escribió Lizy Tagliani en un primer posteo en sus redes sociales. Y luego en otro agregó: "Ya la quiero conocer".

Al otro día, la conductora contó: "Bueno ya vino el vete... la beba tiene muchas garrapatas, una mordida en el lomo, lastimadas las patitas probablemente de caminar mucho, (lo hacen hasta 30 km por día) y probablemente una luxación en la cadera aunque esperaremos para placa porque quizá la molestia también es producto de caminar o algún golpe pequeño".

Luego la comediante señaló: "Tendrá más menos dos años y está muy bien a pesar de todo lo q escribí jajaja. Ya está con antibióticos, antiinflamatorios y dos inyecciones. Es una reina me dice Sebas que ni se queja por nada".

Finalmente Lizy Tagliani llegó a su casa y mostró el momento en que conoció a la nueva perrita. "Nos encontramos esta un poco pachucha por los antibióticos pero ya va a estar de 10 es muy dulce", escribió.

Y, para confirmar que ya forma parte de la familia, la actriz compartió un posteo junto a su pareja y sus mascotas, almorzando al aire libre.