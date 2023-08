Javier Milei es el personaje del momento. Su irrupción en la política y su discurso, al parecer ha acaparado la atención de millones de personas que, lo convirtieron en el candidato presidencial más votado de las PASO 2023 y posicionaron a su partido político La Libertad Avanza en la primera fuerza más elegida el pasado 13 de agosto. Hoy no es descabellado pensar en que el economista podría convertirse en el Jefe de Estado, pero en todo este largo camino, si hay algo que lo ha caracterizado son sus constantes polémicas y duros enfrentamientos en televisión.

Milei defiende apasionadamente sus ideas y en ocasiones, no acepta las críticas o las zafa de una manera magistral. No obstante, en el 2019, fue protagonista de un crudo debate con Sol Pérez, al punto de que la modelo se puso a llorar por la tensión que generó el momento.

Javier Milei.

Así fue la tensa pelea entre gritos y llanos de Javier Milei y Sol Pérez

Todo ocurrió en "Las Rubias", programa de Marcela Tinayre por NET TV. Allí, Javier Milei planteaba la posibilidad de que Argentina podría adoptar el mismo camino económico que Venezuela. "Los kirchneristas proponen acelerar el camino hacia Venezuela. Si lo queremos hacer, bárbaro. Pero todos sabemos que termina mal". Tras esto, Sol Pérez intervino y expresó: "¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre".

Seguidamente, Milei respondió: "¿Tenés claro el sistema que estoy proponiendo? Tiene el 25 por ciento menos de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?". Al escucharlo, Sol cuestionó que con los datos no se podía hacer nada y el economista sostuvo que podrían discutir percepciones, mencionando a Maradona y su gusto por los sistemas políticos de Venezuela y Cuba.

El debate se mantuvo por varios minutos, pero la gota que derramó el vaso fue cuando Javier Milei manifestó que el gobierno de Alberto Fernández "es un desastre y socialista". Allí, Sol Pérez lo volvió a cruzar: "Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien".

Sin pensarlo dos veces, el líder libertario se defendió: "Mis opiniones son mías, las puedo dar yo mismo, no necesito que seas mi intérprete. Ni sabés de las cosas que hablo". "Tenés esa forma de discutir con otras personas de denigrarlas y degradarlas. Si sos tan inteligente, podés escuchar al otro", comentó la panelista.

Sol Pérez.

Tras otros cruces, Marcela Tineyre quiso mantener la paz en el piso y exhortó a Milei que escuchara a Sol porque era una mujer. Sin embargo, el actual candidato presidencial no bajó su tono y continuó: "Pero das una opinión de lo que digo o de lo que pienso. Para eso lo digo yo mismo. Ella es la que insulta por redes sociales. No sea cosa que un fiscal agarre tus tuits insultantes". "Mostrame. ¿Dónde? (Milei dijo) que me tengo que teñir, que soy un culo. Eso pone en las redes sociales", irrumpió la comunicadora.

Sin embargo, la conductora del programa quiso ponerle punto final a la discusión y mandó a Juana Viale y a Martin Bossi a cocinar una receta, pero la discusión se mantenía en la mesa. La tensión aumentó después que Sol le mostrara a Marcela y a Milei algunos tweets que el economista había retuiteado en su perfil, no obstante, él se defendió asegurando que no los había escrito, pero la periodista afirmó que ese gesto era avalar lo que se decía de ella. "No es un tuit mío, un retuit es un retuit. Si no les gusta, no es mi problema, es de ella", apuntó.

"Lo que leí es sumamente agresivo", manifestó Tinayre. "No es un tuit mío, un retuit es un retuit. Si no les gusta, no es mi problema, es de ella", se defendió Milei. Los cruces y los vaivenes entre ambos continuó. Términos como "chorra", "violento", "agresión", salieron a relucir. Sol Pérez se mostró notablemente incómoda y se puso a llorar y cuando se dispuso a dejar el estudio, la hija de Mirtha Legrand decidió despedir a su invitado para que su panelista no dejara el espacio: "No me obligues a decirte 'gracias por haber venido'. Esto se termina acá. Lo pueden arreglar con abogados, pero toda esta agresión como mujer me parece sumamente desagradable".

"Lo de 'rotura de ano', todo eso… Te lo voy a decir", agregó Sol Pérez, para luego ser cuestionada por Javier Milei. Al final, la panelista decidió terminar abruptamente con su intervención en el programa: "Son retuits. Me voy a retirar porque no voy a compartir una mesa con esta persona. Yo me voy".

