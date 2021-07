Llegó el día: se casó Luis Novaresio con Braulio Bauab

Si bien su idea era casarse en marzo del año que viene y hacer una gran fiesta al aire libre, Luis Novaresio cambió de idea y hoy pasará por el Registro Civil de la calle Uruguay para dar el sí junto a su pareja el empresario Braulio Bauab.

El matrimonio se celebrará justo el día en que se están pro cumplir 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. "El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?, empezó diciendo Luis y su novio Braulio agregó: "Para contarte que nos vamos a casar y si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces..." y Novaresio completo: "Vamos a hacer una fiesta virtual después va el link, pero te esperamos ahí", concluyó el prestigioso periodista.

"Nos dieron un par deopciones y elegimos está", dijo Novaresio al llegar al civil. Por su parte Braulio afirmó: "Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito" Por su parte Luis amplió: "La fiesta presencial no se cuando la vamos a hacer, la Luna de Miel no podemos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar".

Llegó el día: en estas horas se casa Luis Novaresio con Braulio Bauab.

Luis Novaresio contó cómo será su casamiento con Braulio Bauab

El periodista Luis Novaresio atraviesa un gran momento profesional y personal. Hace exactamente un año se comprometió con el operador inmobiliario Braulio Bauab a quien conoció por una amiga que los presentó. Ahora, el conductor de "Debo decir", confirmó que en marzo contraerá matrimonio y para ese acontecimiento tan importante de su vida, realizará un fiestón.

En diálogo con Susana Roccasalvo, en su ciclo Implacables, el rosarino de 57 años, habló de su gran presente y dijo que está súper bien y "en el amor, perfecto".

La pregunta sobre el casamiento fue directa y lejos de evitar hablar del tema, el rosarino lo confirmó con enorme felicidad. "Decile a Susana que va a estar invitada al fiestón, cuando nos dejen hacerlo".

"Yo quiero fiesta, ojalá. Estamos viendo qué pasa con la pandemia pero marzo me parece una buena fecha", agregó. "Me gustaría que sea en un lugar que tenga una cosa de campo y que a la noche se pueda seguir. Hay que buscar una fecha que no llueva", dijo.

Tras la fiesta, la pareja se irá de luna de miel y, en ese sentido contó cuáles son los planes: "Seguramente haremos escala en Israel para ver a Andrea, la hermana de Braulio. Nos encantaría".

"Yo soy de la vieja Europa. Me gusta Europa en general, así que si podemos, si nos da el cuero y podemos viajar, nos vamos", concluyó.

FL