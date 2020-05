Ivana Icardi se quebró en llanto al hablar de su hermano y de Wanda Nara

Desde hace varios años la relación entre Ivana Icardi con su hermano, Mauro Icardi, y con su cuñada, Wanda Nara, se quebró. Y directamente no se hablan ni tienen relación. Y si bien ninguna de las partes dio el brazo a torcer, la joven participante de "Supervivientes: Tierra de Nadie" dijo que se arrepiente de haber tenido actitudes que contribuyeron a este distanciamiento.

"Me arrepiento de situaciones que a lo mejor las he creado yo sin darme cuenta, aunque tenga la mejor intención a veces las cosas no son como uno quiere. En vez de mejorar, lo que he hecho ha sido embarrarla más sin darme cuenta“, comenzó diciendo mientras lloraba desconsolada.

“Me peleo, meto a mi madre en el medio y no se lo merece. Lo más importante de mi vida es mi familia, siento esa culpa de querer arreglarlo entre ellos y la cago. El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Igualmente no entiendo por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Y se lo he achacado a su mujer, a su forma de ser que lo envolvió un poco“, resumió. Y terminó reconociendo que le gustaría tener un buen trato con Wanda...

"A lo mejor es el momento... Y el amor por mi hermano hará que le gane a las ganas de estar peleada constantemente con ella. Mauro es un crack y una persona maravillosa, siempre pienso en él y me duele mucho lo que pasó, me encantaría que todo volviera a ser como antes", dijo..