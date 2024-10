Llegó el mes de Halloween, y, además de las brujas y los fantasmas, aparecieron las primeras tendencias de la temporada. Muchas celebridades comenzaron a mostrarlas, pero siempre vienen las más originales de la mano de Antonela Roccuzzo. La esposa del capitán deja en claro sus gustos, siguiendo la moda que se acerca, en todos sus posteos de Instagram. En esta ocasión, eligió un lugar muy particular para mostrar los looks oversize más cómodos: los parques temáticos de Walt Disney World.

Con un look oversize en Disney, Antonela Roccuzzo dejó en claro cuáles son las tendencias de la temporada

Estos últimos días, Antonela Roccuzzo decidió hacer un viaje especial junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi. La esposa del capitán los llevó, una vez más, a los parques de Walt Disney. Allí fueron a las principales atracciones del mágico lugar de Orlando. Sin embargo, no fueron en cualquier ocasión. Ellos eligieron ir en octubre, el mes de Halloween y el terror. Algo en lo que se caracteriza ese lugar es en acompañar los momentos del año, casi como la moda.

Por eso, Antonela lo eligió como espacio para mostrar las tendencias de la temporada, que pueden lucirse en cualquier ocasión. La joven lució varios looks oversize, que los acompañó con los atuendos de sus hijos de 11, 9 y 6 años. Con un guiño a sus personajes favoritos, en uno de sus días usó una camisa celeste, con rayas blancas, y lo acompañó de un minishort negro, zapatillas y las infaltables gafas. Por otro lado, también decidió lucir una remera blanca y negra, con estilo grafiti, y algunos de los rostros más conocidos de la franquicia de Disney.

Sin embargo, lo que llamó la atención de esos atuendos y marcó la tendencia de la próxima temporada fue su estilo más bien deportivo. No es la primera vez que la esposa del capitán se muestra con looks informales y cómodos para un recorrido largo como es el de Disney. Por el contrario, es uno de los looks que más intenta usar, por cómo la hacen lucir y sentir. "Si tuviera que describir mi estilo, sería relajado, casual y con telas cómodas. Me gusta que mis atuendos reflejen realmente quién soy”, había explicado en una entrevista, y eso mismo volvió a demostrar en su último viaje.

Antonela Roccuzzo y los parques de Walt Disney World son un conjunto que funcionan a la perfección. No solo destellan magia y alegría cuando hay un posteo donde aparecen juntos, sino que, además, se complementan en las tendencias de la moda. Para un Halloween bien aterrador, ya sea en verano como invierno, la esposa del capitán y sus hijos eligieron el deportivo oversize, que los permite disfrutar de las atracciones que Orlando les regala. De esta forma, pueden usarlo en cualquier ocasión de la vida y recordar a sus seguidores cuáles son sus personajes favoritos.

A.E