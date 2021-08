Luego de haber estado casado con Victoria Hilbert de 1981 a 1982, Michele Smith de 1983 a 1985, Kathleen Kinmont de 1989 a 1993, Shauna Sand de 1996 a 2002 y Shawna Craig de 2011 a 2018, Lorenzo Lamas (63) vuelve a apostar al matrimonio y tras comprometerse en febrero con la escritora Kenna Nicole Smith, de 36 años, se casará con ella.

“Es el amor de mi vida. Ambos sentimos que nos ha tocado la lotería. Desde nuestro primer abrazo, ella me mantuvo cautivo. Llenó mi corazón con sentimientos que nunca he sentido, sueños que nunca he tenido y deseos en los que nunca había pensado. Es un amor sin igual y estamos deseando que llegue el día en que nos convirtamos en marido y mujer”, contó Lorenzo en declaraciones a la revista People.

Los rumores sobre el posible casamiento comenzaron a sonar gracias un posteo que el actor hizo en sus redes sociales. “¡Espero que todos disfruten de su fin de semana de San Valentín! Kenna y yo nos comprometimos anoche en Las Vegas. Lo sé, lo sé, ¡¿qué diablos estaba pensando?! Una cosa es segura, ambos sentimos que nos hemos ganado la lotería del amor”, manifestó en esa ocasión.

“Kenna Nicole, el amor de mi vida, dijo que tomaría mi mano en matrimonio para que pasemos nuestra vida juntos como uno solo y yo no podría sentir más alegría en mi corazón”. La pareja se tatuó en los dedos anulares las iniciales del otro respectivamente y acompañaron las letras con un corazón.

Lorenzo Lamas se casa por sexta vez: conocé a su futura esposa.

Pepe Cibrián anunció que se casará en dos meses

Pepe Cibrián volverá a pasar por el registro civil y confirmó en las últimas horas que volverá a casarse con su novio a quien conoció por Tinder.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el director teatral anunció la noticia: “Seguramente si la cosa sigue bien, nos casaremos. ¿Por qué no? Yo no estoy divorciado de Santiago y por ese mismo tema, en el caso que yo decida casarme, nos divorciaremos con él porque tenemos una excelente relación”, comenzó diciendo el artista sobre la decisión que tomó con Mauro.

“De pronto nos casamos en dos, tres meses. Todo tiene que ser rápido cuando va bien. Lo peor que te puede pasar es que te vaya mal y te divorcies”. “Lo peor puede ser que llevándote mal con alguien conviviendo te separes”, agregó.

Sobre su pareja dijo: “Es un gran compañero y yo necesito justamente un compañero donde yo me pueda apoyar en él y él en mí en este tramo de la vida que ya va para el final porque tengo 73 años y eso me parece mágico”.

“Esta alegría me causa mucha satisfacción porque debo haber sido buena persona para que me dé tanto premio”, dijo Pepe sobre su romance con el que tiene varios años de diferencia, pero esto no significa que no puedan vivir a pleno su amor.

FL