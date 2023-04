Los famosos que opinaron sobre el rol de Wanda Nara como conductora de Masterchef

Sin dudas, el nombre de Wanda Nara como conductora de Masterchef y sucesora de Santiago del Moro fue una sorpresa total que tenía guardada Telefe. A algunos le convenció el desempeño de la mediática y a otros no tanto. Algunas de las figuras que hablaron sobre la conductora primeriza fueron Marina Calabró, Donato de Santis e incluso Ricardo Darín.

Ricardo Darín suele ser consultado sobre distintos temas de la televisión argentina, ya que apoya a la industria nacional fervientemente. En este caso, luego de ver Votemos, obra de teatro producida por Adrián Suar, el actor encaró a la prensa y habló sobre temas variados. Entre ellos, se le consultó cómo ve a la televisión argentina y sorprendió con una respuesta sobre Wanda Nara como conductora primeriza de Masterchef.

El flyer de Masterchef, con Wanda como conductora

"¿Cómo ve la televisión argentina hoy con todo lo que pasa?", le preguntaron Ricardo Darín. Con altura, el actor contestó: "Bien, mal, regular, de todo un poco. Veo mucho Masterchef, y algún otro programa". Entonces, el cronista, ni lento ni perezoso, le consultó sobre el rol de Wanda Nara como conductora: "¿Y cómo ves la conducción de Wanda Nara?". "Está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes, me parece que lo está haciendo bastante bien", respondió el actor, dandolé el visto bueno a la empresaria de cosméticos.

Luego, al ver que Ricardo Darín le tiró un puntito bueno a Wanda Nara, quiso saber sobre la posibilidad de que trabajaran juntos en una ficción. "Podrían actual juntos, ¿no? De conductora a actriz puede ser Wanda?", le consultó el periodista. Irónico, el actor respondió con los ojos fijos en el cronista: "Sí, si actuar es fácil". Así, la estrella del cine tiraba a la basura la posibilidad de trabajar junto a la empresaria en una película o serie.

Wanda Nara en Instagram

Donato de Santis, compañero de Wanda Nara en el reality de cocina Masterchef, en el cual se desempeña como jurado, también opinó sobre cómo ve a la nueva conductora del programa. Sin pelos en la lengua, el chef aclaró que tenía prejuicios, pero que la empresaria lo sorprendió. "En principio pensamos que quizás iba a trasmitir cierto grado de divismo y nada que ver. Se sienta con nosotros, come con nosotros y charla", comentó el jurado sobre su compañera.

Luego, señaló la comodidad con la que Wanda Nara conduce Masterchef. "Wanda está muy cómoda. La veo muy segura, tranquila y relajada. La veo divertirse, que eso es importante. Es una Wanda natural, mucho más accesible, muy atenta a las directivas del programa de televisión", comentó dándo el visto bueno a la nueva conductora.

La que no se mostró muy convencida con Wanda Nara como conductora fue Marina Calabró, que antes de que comience el programa dudó de su capacidad según sus fuentes le comentaban. "Me dijeron que está super fresca, pero sí me reconocieron que hay muchos cortes de edición. Santiago del Moro grababa de corrido", comentó la periodista haciendo referencia al ex conductor de reality, que lo hacía con excelencia. Luego, agregó: "Están teniendo más paciencia de corte y post producción porque no fluye".

Wanda Nara invitó a Ricardo Darín a participar en Masterchef

Wanda Nara compartió en su Instagram una historia super emocionada. En la historia se lo veía a Ricardo Darín hablando sobre ella como conductora de Masterchef. El actor aseguró que la veía muy bien "considerando que nunca lo había hecho". Además, aseguró que lo único que mira de televisión es el reality de cocina.

Mauro Icardi fue como invitado a Masterchef

Feliz de que Ricardo Darín le haya dado el visto bueno a su conducción, Wanda Nara aprovecho y reposteó la entrevista con una invitación: "Gracias por vernos. Sería un lujo tenerte", escribió la empresaria en la historia de Instagram. Ahora, sólo queda esperar la respuesta del actor a la propuesta de la mediática.

NL.