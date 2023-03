Se acaba de conocer una versión que afirma que Ricardo Darín estaría en uno de los proyectos más grandes de Netflix en Argentina: “El Eternauta”, la serie que la plataforma de streaming anunció años atrás y que comenzaría a filmarse este año con Darín como protagonista.

Quien lanzó un rumor sobre el contrato que habría firmado el actor con Netflix fue Pepe Ochoa, community manager de la cuenta de Twitter @elejercitodelam - que se desprende del magazine LAM (América TV)- al contar que el intérprete aceptó sumarse a la producción de ciencia ficción. Por el momento, no hay una confirmación oficial de la plataforma sobre esta incorporación.



Ricardo Darín, protagonista de las últimas cuatro películas argentinas nominadas al Oscar (“El Hijo de la Novia”,”El Secreto de sus Ojos”, “Relatos Salvajes” y ahora “Argentina, 1985”), concedió una entrevista a CARAS desde Los Angeles, donde fue felicitado por la película y su actuación por grandes celebridades de la talla de Steven Spielberg y Cate Blanchett, entre otras. Con respecto a los nuevos proyectos que tiene en mente y a la posibilidad de trabajar en la Meca del cine internacional, expresó su actualidad y sus expectativas.



—Ya le habían llegado propuestas para trabajar en Hollywood y las desestimó…Ahora el interés por su trabajo se potenciará. ¿Si le llegara un buen proyecto, lo consideraría?



—No sé si me llegarán más o menos propuestas. La verdad es que tengo mucho trabajo por delante, no sólo proyectos personales sino también de la productora que tenemos conel Chino (su hijo) y con Federico Posternak (su socio). Soy amante de las historias y los

proyectos. Si llegara a aparecer algo que merezca un poco de atención y consideración… A mí me gusta trabajar, así que no voy a mirar para otro lado. Siempre y cuando que sea algo que considere que está a mi alcance, algo que yo pueda hacer. Porque en otro

idioma, tenés que medir cuál es el alcance de lo que tenés que hacer para no cometer errores. Sigo con la idea de que es muy difícil pensar en otro idioma, entonces debería ser algo muy planeado y con mucho tiempo de preparación. Cosa que no tuve en la última

propuesta que me hicieron, entonces debí dejarlo pasar porque no tenía tiempo. Era una buena propuesta, pero no tenía tiempo para prepararla.