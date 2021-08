La reacción de Dalma Maradona tras conocer el ADN de Santiago Lara: “¿Otro más que no es?"

Dalma Maradona se pronunció luego de conocerse que Santiago Lara, el joven de La Plata que afirmaba ser uno de los hijos no reconocidos de Diego Maradona, no tiene ADN compatible con el Diez. La actriz se comunicó con Ángel de Brito y se mostró indiferente a la noticia, lanzando un picante comentario.

En el día de ayer, Carlos Monti informó en Nosotros a la mañana que el joven no era heredero de Maradona . “Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Maradona. Los abogados tienen dos caminos, aceptar esto definitivamente y se termina la historia, o puede apelar", aseguró el periodista.

Al conocer el veredicto, Dalma fue la única de la familia Maradona que se comunicó con la prensa y con un picante comentario dio por cerrado el tema.

“¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso, porque había varios casos pendientes. Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nosotros para decir que todo esto era una mentira”, explicó la mamá de Roma, en comunicación con Ángel de Brito.

Dalma Maradona en LAM: "Me da asco lo que hicieron con mi papá"

or primera vez desde que Diego Armando Maradona falleció, el 25 de noviembre del año pasado, Dalma Maradona rompió el silenció en televisión y fue en Los Ángeles de la Mañana, en una charla a corazón abierto con Ángel de Brito. Habló de que aún no está preparada para hablar de cómo se enteró que murió su padre, de que sí cree en la justicia y que quiere a toda la "organización" detrás de Diego, presa.

"Muchas veces quedamos como locas con Gianinna por no contar las cosas que hacíamos con mi papá. Y la verdad es que no tenemos que explicar nada... En cuanto a los chats que se filtraron ya sabemos todos quien los filtró y tengo la conciencia tranquila porque ahí no van a encontrar nada que nos haga quedar mal o responsables de lo que sucedió. A mí a mi papá no me lo va a devolver nadie", comenzó diciendo.

"Nos costaba mucho llegar a mi papá, muchas veces fuimos a verlo y la "organización" no nos dejaba entrar y después nos llamaba mi papá preguntándonos por qué no lo habíamos ido a ver. Estaba todo orquestado para que sucediera lo que terminó sucediendo". ¿Lo trataron mal médicamente? preguntó el conductor y Dalma respondió: "Hubo mucha negligencia, hay gente involucrada y lo dice la justicia. Entiendo que la fiscalía está actuando muy bien. Yo los quiero ver presos a todos, a todos, a Morla también, no sólo a los que lo trataron. Es un asco lo que le hacían a mi papá. Y lo que tenían que hacer no lo hicieron".

"Hubo maltrato y destrato, Luque me puteaba porque yo lo exponía de cómo lo trataban. Se dio lo que se dio porque no se lo trató de la manera que lo tenían que tratar. Estaban organizados para que sucediera lo que sucedió", fueron una de las tantas declaraciones que dio la hija mayor del "Diez".