Los looks más increíbles en donde Margot Robbie homenajeó a Barbie

Margot Robbie está atravesando un momento de fama mundial gracias a su papel protagónico en la próxima película de "Barbie", donde logra darle una nueva perspectiva y humanidad a este icónico personaje.

Con el estreno de la película programado para el jueves 20 de julio de 2023, Margot se encuentra en plena campaña de marketing, deslumbrando a todos con los increíbles looks que homenajean a la icónica muñeca de Mattel pero también a casas de diseño como Dior, Versace y Chanel.

Durante el tour de prensa, Margot decidió tomar inspiración de una de las supermodelos más famosas de todos los tiempos, Claudia Schiffer. En una ocasión, lució un conjunto Chanel similar al que Schiffer había usado en el pasado: un elegante pantalón sastre beige con un cinturón negro, un top blanco y un saco a cuadros blancos y rosa.

No contenta con un solo look inspirado en Claudia Schiffer, Margot decidió homenajearla una vez más durante la presentación de la película en Australia. En esta ocasión, lució el icónico vestido de brillos de Atelier Versace que Schiffer había usado en 1994, mostrando su estilo audaz y lleno de nostalgia.

Pero los homenajes no se detienen ahí. Margot estuvo desfilando por la alfombra roja con diversos atuendos que reflejan la esencia de Barbie. Un vestido rosa a lunares blancos de Valentino con un cuello holder y una abertura en el abdomen, combinado con stilettos blancos, un bolso amarillo y una pulsera de perlas.

También lució un clásico minivestido a rayas negras y blancas, strapless, que evoca el estilo inconfundible de Barbie.

Los looks más icónicos de Margot Robbie en la presentación de Barbie

Margot continúa sorprendiendo con su elección de outfits rosados. Desde una minifalda a tablas en tono rosa metalizado hasta una polera rosa claro, combinada con gafas de sol de bordes blancos y cabello suelto con ondas, Margot demuestra su habilidad para capturar la esencia divertida y elegante de Barbie.

Por supuesto, no podía faltar un look elegante en la lista. Margot lució una falda tubo rosa por debajo de las rodillas, un top blanco y un blazer rosa. Completó el conjunto con un sombrero blanco, stilettos blancos con detalles rosas y un bolso de mano en los mismos tonos. Entre tantos looks emblemáticos, Margot también ha destacado con un top de brillos y tiras acompañado de una falda amplia y larga en tonos rosados.

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue cuando Margot posó fuera del clásico auto de Barbie, con el paisaje de California de fondo. En esta ocasión, optó por una pollera rosa a tablas y un top strapless, combinado con stilettos y un bolso de mano en los mismos tonos. Además, lució el cabello suelto y las gafas de sol con bordes blancos, transportándonos a un auténtico escenario de ensueño.

Y, por supuesto, no podía faltar el icónico estampado a cuadros blancos y rosas en la rueda de prensa de la nueva película. Margot lució una minifalda y un minitop con un detalle negro, completando su look con cabello suelto y lacio.

