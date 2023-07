Los medios hermanos de Rocío Marengo que accionaron judicialmente contra ella: "Yo no quiero fama, busco mi identidad"

Rocío Marengo se vio envuelta en una polémica hace un tiempo cuando Patricia Benegas salió en los medios asegurando que es su media hermana por parte de su padre. En ese momento y hasta ahora, la modelo se encargó de desmentir esto y dejar en claro que no sabía nada. Sin embargo, ella pudo demostrar su versión a través de una prueba de ADN que se hizo y recientemente rompió el silencio.

Si hay un programa que trata temas delicados es A La Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV. De hecho, ellos fueron los encargados de difundir todo lo relacionado a Lucas Benvenuto y también fue el programa que eligió Morena Rial para contar los datos más extremos de su mala relación con Jorge Rial, el famosos conductor. Ahora, Patricia Benegas salió a hablar del ADN que demuestra que es media hermana de Rocío Marengo.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

"Mi padre me venía a visitar. Lo mío se sabía. Ellos supieron siempre que yo estaba. Rocío siempre dice 'yo no sabía nada', pero sí", expresó Patricia Benegas, explicando que la familia de Rocío Marengo sabía de su existencia porque Alejandro Marengo, su padre, iba a visitarla.

Con respecto a la prueba de ADN que se hizo, Patricia Benegas explicó que lo hizo para sacarse la duda y que el resto sepa quién es su padre. "Hacerme un ADN fue la única forma de quedarme tranquila. Esto le iba a dar seguridad a mi persona. Lamentablemente he sido denigrada por mis hermanos", dijo con mucha angustia.

Obviamente que algo que se dijo en los medio, y que en varias oportunidades lo dejó entrever Rocío Marengo, es que Patricia Benegas hizo todo esto por fama. Sin embargo, ella les cerró la boca cuando el ADN confirmó su historia. "Yo no busco mi acercamiento a ella porque es famosa, busco mi identidad", expresó con contundencia.

Rocío Marengo preocupó a sus seguidores: “¿Es quemadura de primer grado?”

La relación entre Patricia Benegas y Alejandro Marengo no era como la que tenía Rocío Marengo con él, y ella lo explicó. "Con Alejandro Marengo teníamos una relación, no de padre e hija, pero charlábamos, pero cuando le dije que me quería hacer un ADN y teníamos fecha, me dijo 'no voy, hablá con mis abogados'", dijo con enojo.

Otro medio hermano de Rocío Marengo salió a hablar

Sin embargo, esta dramática historia que atormenta a Rocío Marengo, y que niega con total contundencia, no se termina acá. Ahora salió otro medio hermano más que se llama Juan Alejo Marengo y tiene 21 años. Ahora, está accionando penalmente y civilmente contra la modelo y el resto de sus hermanos por la sucesión de Alejandro Marengo.

Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos

Todavía queda esperar una respuesta de Rocío Marengo en todo este tema, ya que por el momento eligió el silencio. Seguramente en algún tiempo conoceremos si realmente se acercó a Patricia Benegas y Juan Alejo Marengo o se mantuvo al margen intentando negar todo lo sucedido.

