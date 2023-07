Tras varias semanas de haberse llevado a cabo el insólito romo en los camarines de LAM en América TV y de haber quedado implicada en los hechos, Morena Rial, su amiga, Daiana, confesó esta tarde en El Run Run del Espectáculo de Crónica TV con Lío Pecoraro, que ella hizo parte del grupo de las personas que llevaron a cabo el delito.

En conversación con Pecoraro, Daiana reafirma que en LAM, ella es mencionada como una de las mujeres que habría hecho parte del robo de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y fraudes cibernéticos luego de haber sacado fotos de los plásticos y de los documentos.

“Vos no robaste nada. ¿O qué?”, preguntó Lío Pecoraro. La respuesta de Daiana fue reírse al aire en la llamada. “¿Daiana, vos robaste algo en el programa de Ángel?”, reiteró el conductor. “Si me tengo que hacer cargo de algo, me voy a hacer cargo”, afirmó la implicada en el robo y amiga de Morena Rial.

“Yo fui parte… estoy dentro de la organización del robo en LAM”, aclaró Daiana y luego dijo: “Dinero nunca tuve, pero sí en una de las compras”, remarcó la amiga y comadre de Morena Rial.

Fin al misterio, la amiga de Morena Rial confesó el robo de LAM: “Sí, fui parte”.

La reacción de Ángel de Brito al escuchar como la amiga de Morena Rial confesó el delito

Por medio de su cuenta de Twitter, el presentador subió el posteo con la captura de varias fotos con los graphs donde Crónica TV resaltó las declaraciones de la amiga de More. Junto a las imágenes sumó: “Apareció la que robó en LAM. Confesó la amiga de More Rial”.

En una de las fotos, muestran la razón por la que Daiana robó: "Robé por necesidad", o por lo menos es o que la amiga de la hija de Jorge Rial confesó.

Recordemos que entre las afectadas por el robo en LAM estuvieron Mónica Farro, Marcela Feudale y Estefi Berardi. Daiana, la amiga de Morena Rial, según mostró Crónica TV, le pidió disculpas a Mónica Farro, una de las más afectadas.

