Pampita es una de las figuras más relevantes del Bailando 2023, no solo por su rol como jurado, sino porque fue la ganadora de la edición de 2008. La morocha deslumbra con cada uno de sus looks y la primera semana del evento apostó por la tendencia de mucho brillo y diseños pegados al cuerpo.

Los mejores looks de Pampita en la primera semana del Bailando 2023

Con el regreso del programa de Marcelo Tinelli a las pantallas todos los fanáticos de la morocha aprovechan el evento para verla nuevamente ejerciendo su rol de jurado. Como en todas las aperturas, Carolina baja las escalinatas de la pantalla y hace un pequeño desfile frente a las cámaras para lucir su look.

El día del estreno del Bailando, la modelo apostó por un vestido plateado lleno de brillos pegado al cuerpo. El strapless es un detalle con el que Ardohain se siente muy segura. Asimismo la parte superior del vestido simulaba el diseño de un corset y lo combinó con unos zapatos blancos de taco alto.

Sin embargo, no fue el único look de la noche, ya que la madre de Ana García Moritán participó del baile de apertura del programa y se lució con un vestuario total red de strass con un diseño cut out dejando a la vista distintas partes de su abdomen. El conjunto tenía varias tiras que se desprendía del diseño y generaban vuelo a la pollera.

En la segunda noche del Bailando, Ardohain se lució con otro vestido cut out muy jugado. Esta tendencia se caracteriza por tener varios cortes a lo largo de la prenda dejando al descubierto mucha piel. En el caso de la esposa de Roberto García Moritán, el diseño en color peltre metalizado dejó a la vista toda su espalda y tenía una mini pollera con flecos desde la cadera.

La tercera noche opacó a los participantes con un vestido de efecto mariposa. Se trató de un diseño cruzado en la parte frontal con dos pequeños tajos a los laterales del abdomen, generando el efecto de un par de alas de mariposa. El vestido en negro le dio un aspecto sofisticado al look y, también con la espalda al descubierto, tenía dos pequeños frunces en la pollera.

Uno de los looks más polémicos fue un vestido de encaje y transparencias, en donde la morocha se lució con un conjunto lencero en color negro para hacer juego con el diseño. La tendencia naked dress pisa muy fuerte y Pampita no tuvo miedo a probarla. Finalmente, cerró su semana de looks con un vestido brilloso en color fucsia apostando a la moda Barbiecore.