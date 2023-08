Pampita le escapa a las polémicas, lo por lo menos hace todo lo posible para no verse envuelta en ningún escándalo que no le corresponda. Y por eso, se controla bastante a la hora de hablar sobre algunos famosos, pero por supuesto que puede tener sus deslices también. En este sentido, recientemente visitó LAM, el famoso programa de Ángel De Brito, y se dejó llevar por el conductor a una charla que generó de qué hablar.

Como Ángel De Brito sabe como poner a los famosos en aprietos y hacerles pisar el palito para que le den un titular, decidió hacerlo con Pampita cuando fue de invitada. En medio de una charla sobre muchas cosas, el conductor le hizo un breve repaso de sus conflictos con figuras a lo largo de su trayectoria y la modelo mencionó que hay una actriz con la que no trabajaría.

Pampita y Ángel de Brito

Rápidamente, todos apuntaron a Natalia Oreiro, ya que cuando la cantante uruguaya estaba protagonizando Entre Caníbales con Benjamín Vicuña, en los medios comenzaron a circular fuertes rumores que los vinculaban amorosamente. Al ver todo lo que se había generado, Pampita salió a hablar y reconoció que se equivocó.

Pampita rompió el silencio luego de sus dichos sobre la actriz con la que no trabajaría

Sin quererlo, Pampita generó un escándalo de una simple charla que tuvo con Ángel De Brito al aire. Por eso, en una nota con Socios Del Espectáculo, la modelo se mostró arrepentida por haber hablado de una colega. "Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida de estar en conflicto o de que se hable en los programas de cosas del pasado... La verdad es que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué, porque yo ya conozco cómo es el medio, debería haber sabido que se iba a armar lío".

Pampita

Y como de los errores se aprende, Pampita reconoció que toda esta situación le dio una buena lección para saber cómo manejarse de acá en adelante y no volver a cometer el mismo error. "Pequé de inocente, pero sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más. Yo estoy en otro momento de mi vida, estoy con una vida re tranquila... trabajo un montón pero mi vida personal, sentimental, familiar está en un re buen momento, y busqué mucho estar en esta posición, así que no quisiera volver al pasado de ninguna manera", expresó.

Por último, Pampita sentenció: "Sí, metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie yo tampoco, no sé por qué empezaron a sacar conclusiones... No debería haber dicho nada, siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar".

NL.