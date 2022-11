Mundial Qatar 2022: Derrota de Argentina ante Arabia Saudita. Los mejores memes por polémica actuación del VAR

instagram

La Argentina se lució en el primer tiempo ante Arabia Saudita, pero el VAR semiautomático se interponía en cada acción que parecía favorecer a la albiceleste. La selección tuvo en sus manos el segundo tanto en más de una ocasión. La pelota terminó adentro del arco en tres oportunidades y el estadio como los jugadores festejaron, sin embargo, todas las conquistas fueron anuladas por off-side y los hinchas, en las redes sociales, no se callaron. A través del humor miles de personas expresaron su frustración.

Los memes se hacen sentir en todas las redes, es que los hinchas no pudieron aguantar el hecho de haber gritado tres goles que fueron anulados. Y como si esto no fuera suficiente, la Argentina tuvo siete jugadas anuladas en 45 minutos, más de las que acumuló durante el Mundial de Rusia 2018. Lautaro Martínez, en dos ocasiones, y Messi, fueron las víctimas del offside automático, que se utiliza por primera vez en un torneo mundialista después del éxito que tuvo en la actual Champions League.

El VAR sigue acaparando toda la atención en Qatar 2022. Como ocurre en otras ligas del mundo, aún no queda claro cuándo dicha tecnología está bien aplicada en las acciones y cuando no. Y este fue el claro caso de lo vivenciado en el partido inicial de la Selección Argentina, donde la tecnología juega a favor y en otros casos no.

Si nos preguntamos como funciona el VAR para que tenga tanta relevancia en las decisiones venideras de este mundial, aquí esta la respuesta:

¿Cómo es el procedimiento?

Ante un error claro y obvio, un potencial error claro y obvio o un incidente grave inadvertido, el VAR notifica al árbitro de campo de la situación.

El árbitro escucha la recomendación del equipo VAR y decide si revierte su decisión o se acerca a la pantalla para revisar la jugada.

Solo el árbitro decide y es el único que puede iniciar la revisión de una jugada. Los otros miembros del equipo arbitral pueden recomendar una revisión.

¿Habrá un límite de tiempo para la revisión?

No, el árbitro no tendrá presión para agilizar la revisión. Para la Dirección Arbitral “la precisión es más importante que la rapidez”.

¿Se podrá anular un partido por funcionamiento incorrecto del VAR?

No. No se anulará un partido por funcionamiento incorrecto del VAR, ni por decisiones incorrectas relativas a la tecnología, ya que la herramienta es considerada un miembro del equipo arbitral.

Es así como, la suerte está echada, sin importar cuantos memes se viralicen, las acciones del VAR son así y el resultado no fue el esperado para una Argentina campeona de dos mundiales.