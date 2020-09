Los motivos por los que la China Suárez no quiere casarse con Vicuña

La China Suárez confesó que no quiere casarse con Benjamín Vicuña porque no lo siente necesario. La actriz de 28 años fue la invitada de este domigno en Por el mundo en casa y en diálogo con Marley también dio detalles de la llegada de Amancio y cómo se organizan con el chileno.

"¿Te vas a casar vos?" le preguntó el conductor de televisión a la modelo, quien contestó con humor de forma negativa: "Ya está, ya no. Ya medio que pasó, no hace falta. Después dirvociarse es un lío. No siento que lo necesitemos".

Respecto a cómo llevan la convivencia con sus hijos, la celebridad argentina expresó: "Benjamín hace todo por igual, solo que no le da la teta. Ahora está en Chile y nos extraña un montón obviamente pero me cuesta delegar, él sabe que a la noche me levanto yo".

La ex Casi Ángeles también confesó que el nacimiento de su hijor menor implicó un gran cambio en la casa a nivel estructural: "Es impresionante de dos a tres. De una a dos no sentí tanto cambio porque Rufi ya era más grande, ahora con tres si".

"Basicamente porque falta una mano. No se qué pañal cambiar primero, pero a mi me gusta esa cosa del caos, tengo mucha paciencia", sentenció Eugenia en la emisión de Telefé.