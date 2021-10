Los motivos por los que Pampita no trabajará con el Pollo Álvarez

Pampita fue la elegida como la nueva conductora de El Trece y quien acompañaría al Pollo Álvarez en la conducción de El juego de la Oca.

Pero las versiones se cayeron y ahora Dani La Chepi es la convocada para llevar adelante el nuevo ciclo de entretenimientos de la emisora.

Pampita había sido convocada para conducir con el Pollo Álvarez.

En Intrusos aseguraron que la decisión de Pampita de no formar parte de este programa tiene que ver con la escasa relación con el Pollo Álvarez quien fue amigo de Pico Mónaco, su ex novio. "A Pampita no le gustaba esa relación de amistad entre ellos porque el Pollo lo llevaba por el mal camino", dijeron en el programa de América.

Según versiones, Pampita y el Pollo Álvarez no tendrían buena onda.

Luego, Rodrigo Lussich sumó más leña al fuego. "Ella habría pedido una cantidad de dinero exorbitante, y esto trae dos posibilidades: que realmente ella quería esa plata, o ella pidió un dinero que sabía no le iban a pagar y salir airosa de la situación", disparó.

AM