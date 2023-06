Los secretos mejor guardados de Jorge Rial estarían por salir a la luz en una nueva serie sobre Morena Rial

Jorge Rial no estaría pasando uno de sus mejores momentos. Luego de haber atravesado un infarto agudo de miocardio en Colombia, el periodista regresó a la Argentina donde enfrenta un nuevo calvario.

Su hija Morena Rial, se cansó de mantener su bajo perfil del último tiempo y comenzó a visitar diferentes programas de espectáculos para develar varias internas familiares. Entre ellas, que está peleadísima con su papá y que tampoco se habla con su hermana Rocío Rial.

Jorge Rial y Morena Rial.

La decisión de Morena Rial que afectaría a Jorge Rial

Esta tarde Paparazzi, publicó que Morena Rial habría recibido una propuesta para hacer una serie sobre su vida. Según el medio de comunicación, algunos se animaron a mencionar a Luis Ventura como nexo entre las partes.

"El periodista, un viejo amigo de Jorge Rial que se sintió traicionado por el ex conductor de Intrusos, es el padrino de la joven influencer y cuentan que habría formado parte de 'los primeros contactos' entre unos y otros", señalaron desde el portal.

Por último, aseguraron que la negociación estaría encaminada y Morena Rial habría prometido contar todo lo que no se conoce hasta el momento.

Jorge Rial y Morena Rial.

El meticuloso análisis de una psicóloga sobre la relación entre Morena Rial y Jorge Rial

En Desayuno Americano decidieron consultar con una profesional para tratar de explicar el trasfondo y los sentimientos que cada una de las partes siente en esta disputa.

“Es una relación de amor-odio”, comenzó explicando la psicóloga Celia Antonini, opinando: “Por eso ella cambia el enojo cuando el padre se enferma”, haciendo referencia a la actitud que tuvo Morena Rial luego de que Jorge Rial haya sufrido un infarto en Colombia, quien incluso viajó hasta el país sudamericano para acompañarlo. Sin embargo, apenas semanas después se pronunció en contra de su padre en los medios y responsabilizó al karma como principal causante de su episodio casi letal.

Jorge Rial y Morena Rial.

La psicóloga fue clara al afirmar que Morena Rial está muy enojada con su padre, Jorge Rial. “Ella habla de la ‘descalificación’. Todo el tiempo que habló dio a entender que no es elegida por el padre. El sentimiento que tiene ella es de reclamo, de bronca, de odio, de desamor”, expresó.

Para cerrar, Celia Antonini dio su punto de vista y consideró: “Yo pienso que los dos se aman, pero ninguno entiende qué es lo que el otro necesita y no entienden al otro. El papá no ha podido leer la necesidad que tenía ella. Jorge da todo por sus hijas”, opinando que ambos tienen buenas intenciones, pero no logran comunicarse.