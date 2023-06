La China Suárez volvió a ser el centro de las polémicas luego de un dato revelador sobre su relación con Benjamín Vicuña y de haberse pronunciado en las redes sociales para una indirecta que parece estar dirigida a Rusherking, quien intenta recuperar a María Becerra después de un año de relación con la actriz.

La rubia quedó expuesta por Socios del Espectáculo, donde señalaron que las fotos que sube del actor con sus hijos es puro postureo para que sus seguidores crean que tienen una relación ideal de padres separados. "Ni siquiera estaba arrobado porque no se siguen, porque está todo mal en la relación", revelaron.

La nueva indirecta de La China Suárez a Rusherking

En medio de su viaje por distintos países limítrofes, ya que hace unos días estuvo en Brasil y ahora está en Uruguay, la actriz se pronunció en las redes sociales para dejar en claro un contundente mensaje sobre sus relaciones, sobre todo a Rusherking, quien ahora está intentando reconquistar a su ex.

Y es que el joven de 21 años fue tendencia por haberle dado follow, nuevamente, en Instagram a Becerra y dedicarle la frase "Donde hubo fuego, cenizas quedan" en el último tema musical donde participaron varios artistas. Pero Suárez, sin dejarse tomar el pelo, puso una frase en sus redes que se asoció directamente con su último ex.

La indirecta de La China Suárez a Rusherking

"Cuando descubrís tu propio valor, perdés interés en cualquier persona que no lo sabe ver", fue el comentario que la China dejó en sus historias de Instagram. Los fanáticos la asociaron a una nueva discusión con el cantante, ya que los rumores señalan que fue él quien decidió finalizar la relación.

La indirecta de la China Suárez a todos sus ex

Como si fuera poco, días atrás la actriz tiró una indirecta general a todos los hombres con los que salió, dejando en claro que ninguno cumplió al 100% las expectativas. "Nacer de Piscis", respondió Suárez a una seguidora que le preguntó cuál era la fórmula para enamorarla.

"Te extraño y hace daño", una de las indirectas de La China Suárez a Rusherking

Hasta el momento, Nico Cabré parece ser el único ex que mantiene una buena relación con La China Suárez. El noviazgo de la actriz y el cantante parece haber quedado en el pasado, ya que Rusherking no responde a las indirectas de su ex.