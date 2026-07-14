Los tiernos mensajes de Mirko y Milenka por el cumpleaños de su tío, Ricky Wiebe

El cumpleaños de Ricardo "Ricky" Wiebe estuvo acompañado por una muestra de cariño muy especial. Mirko y Milenka, los hijos de Marley, utilizaron sus redes sociales para dedicarle tiernos mensajes y celebrar una fecha importante para uno de los integrantes más queridos de la familia.

Mirko y Milenka

Aunque suele mantenerse alejado de la exposición mediática, Ricky ocupa un lugar muy importante en la vida de sus sobrinos, Mirko y Milenka. Con el paso de los años construyó una relación muy cercana con ambos, algo que volvió a quedar reflejado en los afectuosos saludos que compartieron por su cumpleaños.

Los saludos de Mirko y Milenka que enternecieron las redes

Mirko fue uno de los primeros en felicitar a su tío. A través de una historia de Instagram compartió una fotografía en la que ambos aparecen juntos y escribió un breve pero afectuoso mensaje: "Feliz cumple tío Ricky".

El mensaje de Mirko a su tío Ricky

Por su parte, Milenka también se sumó a los festejos con una imagen de cuando era apenas una bebé recién nacida. Junto a la postal, se puede leer: "Feliz cumple al tío Ricky". Ambos eligieron recuerdos familiares para saludarlo, un gesto que volvió a reflejar el estrecho vínculo que Ricky mantiene con sus sobrinos.

Ricky Wiebe, el hermano de Marley que eligió una vida lejos de los medios

Aunque es el hermano de Marley, Ricardo Wiebe siempre optó por mantenerse alejado de la televisión y de la exposición pública. A diferencia del conductor, construyó una vida mucho más reservada y enfocada en su entorno familiar. Sin embargo, en redes sociales reúne a más de 60 mil seguidores, con quienes suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana.

El mensaje de Milenka a su tío Ricky

Entre las publicaciones que más se repiten aparecen Mirko y Milenka. Desde el nacimiento de la menor, Ricky compartió varias postales sosteniéndola en brazos e incluso quedó registrado cuando le dio de comer durante una de sus primeras visitas a su casa. Esas escenas reflejan el vínculo cercano que mantiene con sus sobrinos, quienes aprovecharon su cumpleaños para devolverle ese cariño con mensajes públicos que volvieron a demostrar el lugar especial que ocupa dentro de la familia.