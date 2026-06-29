La historia de Sofía, la niñera de Mirko y Milenka: de ser maestra jardinera a tener su propio negocio en España

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka, desarrolló un camino profesional que siempre estuvo ligado a la infancia y al cuidado de los más chicos. Su experiencia comenzó en Argentina como maestra jardinera, donde descubrió la importancia de la lectura y el juego como herramientas de aprendizaje. Con el tiempo, esa vocación se trasladó a nuevas oportunidades que la llevaron a acompañar a los pequeños en distintas etapas de su vida. La continuidad de su recorrido muestra cómo supo integrar lo aprendido en cada experiencia.

De ser maestra jardinera a abrir un exitoso negocio en España: La nueva vida de Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Sofía Chiodi, conocida por haber acompañado durante años a Mirko y Milenka, vivió una transformación personal y profesional que la llevó de las aulas argentinas a emprender en Europa. Antes de convertirse en niñera, trabajaba como maestra jardinera y uno de los momentos que más disfrutaba era la lectura con los niños, un hábito que luego trasladó a su proyecto en España. Su vocación por la educación inicial fue el punto de partida para crear un espacio pensado para la infancia.

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka

En Madrid, la emprendedora abrió las puertas de su juguetería Raymi, un local ubicado en una de las calles más concurridas de la ciudad. Allí combinó su pasión por los juguetes didácticos con la lectura, ofreciendo un espacio que invitaba a los más chicos a explorar, crear y aprender. El negocio se convirtió en un reflejo de su experiencia previa como educadora y niñera, con estanterías llenas de juegos que fomentaban la creatividad y rincones dedicados a compartir historias.

El paso de Sofía Chiodi como niñera de Mirko fue una etapa que la acercó aún más al mundo de la infancia. Durante esos años, acompañó al hijo de Marley en distintas experiencias, siempre con un rol cercano y afectuoso. Su presencia constante fue clave en el día a día del niño, reforzando la importancia de contar con alguien que aporte confianza y cuidado. Esa experiencia le permitió trasladar lo aprendido a su proyecto personal, donde la educación y el entretenimiento se unieron.

Con el tiempo, la maestra jardinera decidió cerrar su juguetería en Madrid y hoy se la puede volver a ver como niñera de Mirko y Milenka. La decisión marcó un nuevo capítulo en su vida. Su historia refleja cómo una experiencia profesional puede transformarse en distintas oportunidades, siempre vinculadas al mundo de la infancia.

Mirko y Milenka disfrutan junto a su niñera, Sofi, de distintos paseos por las calles de Estados Unidos

Luego de cerrar de forma permanente su negocio en España, Sofía Chiodi viajó a Estados Unidos junto a Marley, Mirko y Milenka. La niñera acompaña a los niños en distintas actividades cotidianas que se convirtieron en parte de su rutina. Los paseos por las calles de Kansas y otras ciudades fueron momentos de descubrimiento, donde los más pequeños exploraron la naturaleza y aprendieron a observar detalles simples como la búsqueda de ardillas.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Las mañanas comenzaban con un mantra que se repetía como parte de su dinámica diaria, una práctica que aportaba calma y organización. La maestra estuvo presente en cada actividad, reforzando el vínculo con los niños y acompañándolos en experiencias que combinaban juego y aprendizaje. La rutina se convirtió en un espacio compartido que fortaleció la relación entre ellos. Los paseos también incluyeron visitas a parques y espacios abiertos, donde aprovecharon las actividades al aire libre.

Durante todo el viaje, Sofía Chiodi se encargó de acompañarlos en cada momento, generando un entorno seguro y cercano. La experiencia en Estados Unidos mostró cómo la niñera se convirtió en una figura clave en la vida de los niños, más allá de los viajes y las actividades del programa. La relación con Mirko y Milenka está marcada por la confianza y la complicidad. Cada momento se transformó en un reflejo de cómo la niñera logró integrar momentos simples en la rutina, aportando cuidado y compañía.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

La historia de Sofía Chiodi muestra un recorrido que une vocación, experiencia y reinvención. De ser maestra jardinera en Argentina a convertirse en niñera de Mirko y Milenka, y luego emprendedora en Madrid, su camino estuvo siempre ligado a la infancia. El cierre de su juguetería y su regreso al cuidado de los hijos de Marley confirman que su pasión por acompañar a los más chicos sigue siendo el eje de su vida.

VDV