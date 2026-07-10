La dulce reacción de Milenka, la hija de Marley, al ver a Lionel Messi en el Mundial 2026

Marley suele compartir con sus millones de seguidores algunos de los momentos más especiales que vive junto a sus hijos, Mirko y Milenka. Entre viajes, juegos y escenas de la vida cotidiana, el conductor muestra el crecimiento de ambos, quienes con frecuencia se convierten en protagonistas de sus redes sociales.

Mirko, Milena y Marley

Recientemente fue Milenka quien enterneció a todos con un video grabado durante el partido entre la Selección Argentina y Egipto por el Mundial 2026. Mientras seguía la transmisión desde su casa, la pequeña sorprendió al reconocer a Lionel Messi apenas apareció en la pantalla, protagonizando una escena que rápidamente conquistó a los fanáticos.

El momento en que Milenka reconoció a Lionel Messi

En la grabación, difundida por Marley a través de su cuenta de Instagram, se puede ver a Milenka observando con atención la salida de la Selección Argentina al estadio. Apenas la cámara enfoca al capitán del equipo, una voz le pregunta: "¿Quién es?", y la respuesta llega de inmediato.

Con la espontaneidad propia de su edad, la niña respondió de inmediato y repitió varias veces el apellido del capitán argentino. Aunque su pronunciación todavía refleja el habla característica de un bebé de un año y medio, logró identificar a Lionel Messi sin dudar. Junto al video, Marley resumió el momento con una frase que despertó la ternura de sus seguidores: "Aprendió a decir Messi".

El video que conquistó a los fanáticos de la Selección

La publicación no tardó en multiplicar las reproducciones y los comentarios de los usuarios, que destacaron la simpatía de Milenka y celebraron su entusiasmo por el capitán argentino. Entre los mensajes se repitieron frases como "la más tierna de la Scaloneta" y "una hincha auténtica", reflejando el cariño que despertó la escena.

Mirko, Milena y Marley

Acostumbrado a compartir el día a día de su familia, Marley volvió a mostrar una postal que rápidamente conectó con sus seguidores. Esta vez, el crecimiento de Milenka quedó reflejado en uno de sus primeros grandes fanatismos: reconocer a Lionel Messi y celebrar su presencia en la cancha durante una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.