El look futbolista de Milenka, la hija de Marley: “¿Cuándo es el próximo partido?”

Milenka, la hija menor de Marley, volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales gracias a una publicación que combinó ternura y pasión por el fútbol. Mientras espera el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la pequeña posó con un look completamente inspirado en la Albiceleste, dejando en evidencia que comparte el entusiasmo de su papá por el torneo.

Milenka con un look footbolero

"¿Cuándo es el próximo partido?", escribió Marley junto a las imágenes de Milenka, una frase que reflejó el clima futbolero que se vive en la familia desde el inicio de la competencia. La publicación rápidamente despertó los comentarios de sus seguidores, que destacaron la simpatía de la niña y su llamativo conjunto deportivo.

El tierno look de Milenka para alentar a la selección

Para la ocasión, Milenka lució la camiseta oficial de la Selección Argentina, con las clásicas franjas celestes y blancas, que se convirtió en la gran protagonista de su estilismo. La combinó con un jogger de algodón en color gris claro con un delicado estampado, una elección cómoda y práctica para jugar.

Milenka con un look footbolero

El conjunto se completó con medias blancas y unas zapatillas grises. Con el cabello peinado con una colita y una pelota de fútbol en tonos rosa, negro y turquesa entre sus manos, Milenka sumó un detalle lúdico que terminó de reforzar el espíritu deportivo de la escena.

El día que sorprendió Milenka al reconocer a Lionel Messi

No es la primera vez que Milenka despierta la ternura de los seguidores de Marley durante este Mundial. Días atrás, el conductor compartió un video en el que la niña seguía por televisión la salida de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto y sorprendía al reconocer de inmediato a Lionel Messi cuando apareció en la pantalla.

Ante la pregunta de quién era el futbolista, la pequeña respondió espontáneamente "Messi", repitiendo el apellido del capitán argentino con la pronunciación característica de su edad. "Aprendió a decir Messi", escribió Marley al compartir ese momento, que rápidamente se viralizó y volvió a mostrar el entusiasmo con el que Milenka acompaña cada presentación de la Albiceleste.