Lourdes Sánchez estuvo presente en “El Debate del Bailando” el sábado por la noche. La correntina apuntó directo a Coti Romero y además reveló que es la acomodada de la producción.

Derribando toda teoría de que la bailarina sería la favorita y la acomodada de la producción por estar por más de 12 años junto a uno de los productores Pablo “El Chato” Prada. Ahora, Lourdes Sánchez reveló que la correntina es quien tiene privilegios dentro del certamen.

Lourdes Sánchez acusó directo a Coti Romero

La bailarina luego de finalizar su debut en la pista del Bailando 2023, tuvo algunos comentarios respecto a quienes dicen que es la acomodada por estar años tras años en la pista.

Ante la pregunta del cronista, la correntina respondió: “Para mí sí. Re contra”, sostuvo Lourdes Sánchez. Luego, soltó: “Dejen de romperme las bolas a mí, es otra la acomodada”, agregó la bailarina de Coti Romero.

Días atrás, la correntina dijo que tenía buena onda con Lourdes Sánchez, que hasta incluso la comenzó a seguir en su cuenta de Instagram, pero la bailarina no tuvo el mismo gesto con ella. "Al final, cuando terminó de bailar fui, la saludé y la felicite. Yo la empecé a seguir en Instagram, ella no me devolvió el follow, pero no importa", finalizó Coti Romero.

