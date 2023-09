Maxi Guidici asusto a todos después de que se diera a conocer la noticias de que se quiso quitar la vida con pastillas de clonazepam. En LAM pasaron un informe sobre "el lado oscuro de los realities" en donde diferentes participantes de Gran Hermano contaron sobre los problemas de salud mental que atraviesan. Coti Romero es una de las que habló sobre como se sentía y también como está desde que se enteró la difícil situación del cordobés.

En LAM, el notero fue a buscar a la correntina para preguntarle por lo sucedido la noche anterior. "Lo de Maxi, es un tema serio, delicado, vos venís hablando mucho sobre esto", comenzó el periodista. "Nos está pasando a todos, lo viste la otra vez a Holder, tuvo ataques de pánico, bueno yo la pasé feo y otros compañeros de GH también", declaró la participante de El Bailando.

LAM: Coti Romero habló sobre la salud mental y cómo se enteró del intento de suicidio de Maxi Guidici

"Haber entrado a Gran Hermano nos ayudó a tener exposición, llega un momento que te sofocas si no estás bien de la mente. Está complicado. A mí me shockeó lo de Maxi, si lo había visto bajón estos días, pero pensé que era porque había terminado la relación, sus problemas aparte", aclaró la ex Gran Hermano. "No lo podía creer, yo estuve en una situación parecida, terminé en el hospital", agregó un poco angustiada.

"Lo cuento ahora por qué ya paso hace rato, hoy en día veo la cicatriz y digo no voy a volver a pasar lo mismo, pero cuando estas en esa situación crees que no hay otra salida. No podía creer los comentarios, le dicen a Maxi que es porque necesita cámara. Me puse mal, me preocupe, le hable a Juliana para que sepa que estoy", exclamó Coti Romero sobre lo que le paso a Maxi Guidici.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

AF.