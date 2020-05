Lourdes Sánchez confirmó que dos participantes que estaban afuera vuelven al "Bailando"

Hace unos meses la renuncia de una participante hizo que por decantación otros dos fueran bajados de "Bailando por un Sueño 2020". Agustina Agazzani, la modelo y ¿novia? de Martín Balcini decidió no ser parte del concurso y por ello la producción había decidido que el empresario y su expareja, Cinthia Fernández no sean concursantes del programa, pero ahora todo cambió.

Según contó Lourdes Sánchez hoy en "Los Angeles a la Mañana", tanto Baclini como Cinthia serán parte del "Bailando". "Ante la baja de otros participantes la producción ya le comunicó a los dos que van a participar del programa. Cinthia y Martín están confirmados, por supuesto que no van a bailar juntos", contó la mujer del "Chato" Prada.

CARAS Digital se comunicó con Baclini para ver si él había recibido la noticia y el rosarino explicó: "Sí, puedo confirmar que voy a estar porque ya firmé. Me llamó la producción y firmé el contrato. ¿Cómo me siento? La verdad que muy pero muy feliz. Siempre es lindo volver a un lugar donde me brindaron tanto cariño", comentó.

¿Se cruzarán en la pista Cinthia y Martín?