Lourdes Sánchez sufrió un doloroso accidente doméstico

Un enorme susto se pegó Lourdes Sánchez cuando, al bajar de la escalera de su hogar, se cayó de espaldas y quedó tendida en el descanso de la misma.

Su marido, "El Chato" Prada, que estaba cerca de ella, hablando por su celular, al escuchar el ruido acudió de inmediato a socorrerla.

Las cámaras de seguridad de la casa mostraron el momento del accidente, del que Lourdes resultó ilesa, aunque con algunos golpes que hoy le están doliendo en diferentes partes de su cuerpo.



Lejos de dramatizar el momento, lo subió a su Insta Storie y acompañó la imagen con un breve texto: "El golpe que me pegué", y agregó un emoji de una carita con la frente vendada.

Después de pasar el susto y ya repuesta, la bailarina se manifestó: "Bueno, estoy vivita después de semejante golpe. La verdad es que estoy bien. Me golpeé bastante me duele un poco la muñeca que tengo un poco morada, el costado de la cadera, el tobillo pero estoy viva", dijo riendo.



Ya recuperada, Lourdes se fue a hacer las extensiones de pestañas para mimarse un poco y verse como siempre: espléndida.

Lourdes Sánchez tuvo que ser operada de urgencia

En noviembre del año pasado, tuvo que ser operada de urgencia. Está todo bien. Se me había salido una prótesis de lugar y estaba rota. Cuando me acostaba, se iba al omóplato más o menos y a la noche me dolía. Tuve una pequeña intervención quirúrgica por un problema que tuve en una de mis prótesis, explicó la bailarina.

“Quiero decir que salió todo bien, estoy perfecta gracias a Dios. Manu, mi doctor, me cuidó un montón y salió todo perfecto. Lo que sí tengo que cuidarme y quedarme en casita, quieta. . No es nada de Covid”, agregó la pareja del Chato Prada.