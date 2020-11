Lourdes Sánchez tuvo que ser operada de urgencia

En el día de ayer, La previa del Cantando comenzó sin la presencia de Lourdes Sánchez. Para no dar lugar a sospechas, Lizardo Ponce reveló que su compañera no asistió por problemas de salud.

"Está todo bien. Se me había salido una prótesis de lugar y estaba rota. Cuando me acostaba, se iba al omóplato más o menos y a la noche me dolía. Tuve una pequeña intervención quirúrgica por un problema que tuve en una de mis prótesis mamarias así que no fui a La previa, mañana no voy a ir, quizás el lunes tampoco”, explicó la bailarina.

“Quiero decir que salió todo bien, estoy perfecta gracias a Dios. Manu, mi doctor, me cuidó un montón y salió todo perfecto. Lo que sí tengo que cuidarme y quedarme en casita, quieta. Quizás ya me reincorpore la semana que viene. No es nada de Covid”, agregó la pareja del Chato Prada en un mano a mano con Ciudad.com.

Lourdes Sánchez reveló cuál es el sueño que tiene desde pequeña

A pesar de la pandemia que azota a la Argentina, este podría decirse que es un gran año para Lourdes Sánchez. Con mucho trabajo la mujer de "el Chato" Prada vive un 2020 excelente y además se convirtió en toda una gurú de la cocina con sus recetas y platos que elabora y comparte en su cuenta de Instagram.

En diálogo con CARAS Digital, la artista reveló que descubrió que le encanta cocinar y confesó el gran sueño que tiene pendiente desde que es una niña: "Hice tutoriales para todos y en una de esas me puse a hacer una pastafrola y tuvo mucha repercusión y todos mis seguidores la empezaron a hacer y empecé a hacer platos simples y a tomar clases con line de cocina, mi maestro es David, lo saqué de Instagram de una casa que vende de todo para los reposteros", comenzó contando.

"Un día empecé a hacer clases virtuales y ahora muchas cocineras me pasan sus recetas para que las haga, me inclino por lo más dulce porque me tienta y me gusta. Me encantaría tener un programa en donde pueda mostrar que cualquiera puede cocinar, si vos seguís al pie de la letra una receta te sale. Soy el claro ejemplo porque si seguís la receta te va a salir", asumió y remató.