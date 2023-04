Lucas Benvenuto habló después de la filtración de sus audios a Jey Mammon: "Nunca lo extorsioné"

Lucas Benvenuto habló por primera vez en la TV después de la repercusión que provocó la denuncia hacia Jey Mammon.

El joven se refirió a la filtración de sus audios, lo que le envió al conductor antes de denunciarlo. "Siento que no le dan la visibilidad a todos los casos. Hablé porque no quería que haya otro Lucas" dijo en la escalofriante entrevista.

"No planeo cuando hablo. Lo hago cuando puedo", agregó sobre el momento en el que decidió hablar sobre Jey Mammon en el mismo programa.

Lucas Benvenuto fue una víctima de una red de explotación infantil en la que también fue involucrado Marcelo Corazza y que dio lugar a la denuncia que luego hizo a Jey Mammon. "Corazza se contacto conmigo a los 14/15 años por Badoo" , contó.

"Fueron 40 denuncias y de todas tuve devolución. La verdad es que paso igual que los otros. Jey jugó más psicológicamente. Es imposible que un abusador lo reconozca", agregó luego sobre las entrevistas que dio el ex conductor de La peña de Morfi.

Sobre cómo fue su relación con Jey Mammon, Lucas Benvenuto resaltó que no era un vínculo de amor como resaltó el conductor.

"Todo me da asco. No era una relación de amor entre un nene y un adulto. Se acostaba con un nene de 14 años", disparó y se refirió a la salida del país del artista. "No me hace feliz que se fue. Siento un vacío".

