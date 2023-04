Rompió el silencio una supuesta ex alumna de Jey Mammón. La joven reveló cómo era el ex conductor en sus épocas de profesor de catequesis y qué pasó con la institución escolar para la que trabajaba, que decidió separarlo del cargo.

Jey se vio envuelto en una gran polémica tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

“Fui alumna de Jey Mammon en el colegio. Él fue mi profesor de catequesis...”, comenzó la joven a contar a través de TikTok, sobre lo sucedido hace 17 años. “Él contó que lo habían echado, esto es real”, aseguró haciendo mención a lo dicho por el humorista en LAM. "Sé que pasó algo y hubo algo en el medio”, agregó.

El humorista dio varias entrevistas antes de irse de Argentina.

"Él dijo que se había involucrado con una familia o se involucraba con las familias, al colegio no le gustó nada. Armó todo un debate que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos”, comentó la chica, horas después de escucharse el pedido de Lourdes Sánchez, una de sus ex amigas del medio.

"Estoy de acuerdo con eso hasta un punto, para eso está el psicopedagogo del colegio. Si Jey veía cosas o sabía cosas para eso estaba ella. A mí me cuidaron mucho", cerró la chica sobre la experiencia particular que a ella le tocó vivir en el colegio donde trabajaba Jey como catequista y que es considerado uno de los más caros y afamados de Buenos Aires.

Jey Mammón abandonó el país

Jey Mammón, tras varios días de rumores sobre la posibilidad de que abandonara el país, finalmente lo hizo. Fue LAM el programa que mostró la cobertura que logró realizar Santiago Sposato mientras el conductor intentaba viajar a Madrid.

"Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco", señaló el exconductor de "La Peña de Morfi" y no quiso seguir respondiendo. "No tengo nada más que decir", agregó de mala manera, mientras los trabajadores del aeropuerto intentaban echar al notero.

"Es de común acuerdo", respondió simple cuando el notero le consultó sobre su salida de Telefe. Sobre su destino, Santiago Sposato indicó que se fue a Madrid, España. "Se estaría yendo en el vuelo de las 23:55", dijo el periodista desde Ezeiza.