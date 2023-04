Este miércoles se conocieron más audios enviados por Lucas Benvenuto a Jey Mammón entre 2016 y finales de 2019. Los mismos fueron presentados por el programa de El Trece, Socios del Espectáculo, y generaron más polémica por el contenido de los mismos.

Tras la denuncia, Jey ya rompió el silencio en varias ocasiones.

En la primera grabación de voz de Lucas Benvenuto al conductor de La Peña del Morfi puede escucharse a la víctima decir: "Hola Jey, como andas wachín… Se te extraña, te miro siempre y es como que siempre almorzás conmigo, es raro. Me haces reír mucho, espero que estes bien, se te ve bien, espero que sea así y no sea el típico síntoma estrella que por la TV te veo bien, pero nada, te veo bien. Te mando un besote".

Después, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares pidieron que se escuche otro audio, pero de mediados de 2019, en el que le recriminaba a Jey que no respondiera a sus mensajes. "Jey me parece estúpido que no me respondas, cuando llorabas en mi pechito cuando te iba mal en las fiestas porque no se llenaba, porque te iba mal. Valoro mucho porque conocía esa parte sensible tuya al fracasar y siempre estuve ahí", le remarcaba el muchacho.

Y continuó: "Sinceramente, no miro la tele argentina, pero el otro día vi un video tuyo en donde opinabas del abuso del fútbol argentino, y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años, y también me acordé que muchos familiares me vieron con vos... Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir que Jey Mammon estuvo conmigo a los 16 años porque no me nace, pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje".

Lucas fue el joven que realizó la denuncia.

Un tiempo después, estando de viaje por Cancún, Lucas Benvenuto volvería a querer contactarse con Jey diciendo: "Hola hermoso, hermoso hermoso. Ya no sé cómo bailaste ni como te fue. Me fui a Europa por cuatro días y volví. Te escribo desde Cancún y hay una tormenta por eso el viento. Pero me acordé de vos, no sé por qué pero siempre me acuerdo de vos. Llego el viernes a Buenos Aires y me vuelvo en 20 días a Europa. Estoy un mes y me vuelvo a ir y así así y así".

"No sé que nos pasa, yo te adoro mucho mucho y no te quiero perder, no sé porque te lo digo en Cancún a esta hora y en estas circunstancias. Pero quería que lo sepas. Sos un forro del orto y yo también soy un forro de mierda, pero me encantás, me encantás hasta los huesos…", finalizó el joven.

Lo que se desconoce de esta información trascendida es si hubo respuestas por parte del músico que continuaran las charlas con Lucas, ya que los audios fueron pasados como prueba por Jey Mammon.

También revelaron mensajes privados entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto

Además de audios, fueron mostrados en la pantalla de Socios del Espectáculo una seguidilla de mensajes de textos en el que Lucas Benvenuto hablaba en confianza de su vida diaria con Jey en 2016: "Te juro que estaba a mil, ahora renuncié a ese trabajo, solo doy clases de gym y algunas personas como personal, Ahora puedo darte hasta la *** si querés".

Los mensajes filtrados de Lucas y Jey.

Otros de los mensajes del joven que se pudo ver fueron:: "Quiero ser tu Ricky Martín", "Eso no quita que siempre te piense y de vez en cuando quiera verte, yo puedo siempre ahora. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste" y "Te quiero ver antes en privado, una obra para mí solito. Te re extraño que loco que nos alejamos tanto".