Luciana Aymar será mamá por segunda vez junto a su pareja Fernando González.

La ex leona fue mamá en 2019 de Félix y ahora esperan a su nuevo bebé. El encargado de dar la noticia fue el ex tenista, quien lo hizo mediante una transmisión de un partido de ese deporte.

"¿Les cuento algo? No me creía mi pareja, pero viene otro en camino", dijo y aclaró que "Lucha" no imaginó que se animaría a dar la noticia al aire.

"Le dije a mi pareja, ‘hoy día es el Día de la Mujer, le voy a mandar un saludo a todas las mujeres del mundo, a mi mamá, mi hermana, a ti, y aprovecho de dar la noticia’. Pero ella no creía que lo haría", contó.

Luciana Aymar reveló las dificultades que atravesó para quedar embarazada

La llegada de este segundo bebé, se da después de la lucha que atravesó Luciana Aymar para quedar embarazada y del momento en que conoció a su actual pareja y papá de su hijo, el ex tenista chileno Fernando González.

"No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada. Me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada", expresó Luciana en una entrevista para Hola.

Félix, su primer bebé nació por cesárea el 31 de diciembre y pesó apenas 1600 kg.