Luciana Salazar se refirió a su vínculo con Martin Redrado y reveló que le fue infiel más de una vez. A través de las historias de su Instagram, la modelo se animó a responder las preguntas que le hicieron sus seguidores y sin filtros, aseguró que irá judicialmente a fondo hasta que él le pida disculpas de manera pública.

Luciana Salazar confirmó que le fue infiel a Martin Redrado

Uno de sus seguidores le consultó si le fue infiel a Martin, y la participante de La Academia no tardó en contestarle: “Sí, muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó”. Al momento de responder con quienes llevó a cabo la infidelidad, se negó a revelar los nombres, pero dejó en claro que el economista está al tanto de quienes son.

Salazar escribió: “Públicamente jamás, él los sabe muy bien. Nunca más en mi vida volvería con él”. Además, dejó en claro que se terminó el amor: “Hace tiempo que no, por eso le fui muy clara cuando él insistió tanto esta última vez para volver y yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada y eso le generó inseguridad”.

Con relación a la relación de su ex pareja y su hija Matilda, Luciana reveló que no la ve más y que por su culpa quedó implicada en un delito con una empresa del exterior: “Se portó pésimo con ella, jugó con los sentimientos de una menor. El amor (terminó) hace rato, lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y que me trajo complicaciones a mí por su culpa”.

Finalmente, la modelo dio a conocer detalles de la disputa judicial que mantiene con Redrado. “Tuvo un revés de la justicia penal, que no pudo demostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó” aseguró.

