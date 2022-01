Luciana Salazar le respondió a quienes aseguraron que tiñe el pelo de Matilda

Luciana Salazar se vio envuelta en una nueva polémica que implicó a su hija, Matilda.



La celebridad recibió una dura acusación a través de las redes sociales cuando un usuario de Twitter señalo que la modelo tiñe el cabello de su hija compartiendo varias fotos de la niña.

"Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuándo se quedó pelada, mi vida", escribió el usuario junto a su publicación.



Luego de que la versión comenzara a circular en las redes, Luciana hizo su descargo a través de Instagram 'stories'. "La gente que no es feliz rompe mucho las pelotas", sentenció.



La teoría conspirativa de Luciana Salazar

Tras esta primera publicación, Luciana Salazar volvió a la carga con otros mensajes en donde compartió su pensar. En particular, le modelo habló sobre una supuesta conspiración en su contra.



"Hoy me dijeron que detrás de un 'hater' que no tiene identidad hay alguien que te quiere dañar (aunque en mi caso no lo logre). Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto", comenzó.



"Siento que busca tapar en la prensa ciertos comentarios que hice en estos días", continuó Luli en lo que se puede pensar es un mensaje dedicado a Martín Redrado, por todo lo que estuvo pasando entre ellos últimamente. Sin embargo, Salazar no dio nombres y aclaró que contrató abogados competentes en la materia que se encargarán del caso.



VO