El tenso momento de Luciana Salazar cuando una mujer la encaró en el gimnasio

Sentada en su silla de Polémica en el Bar, donde se luce como panelista, Luciana Salazar recordó un difícil momento que vivió mientras participaba del "Bailando por un Sueño" con la ex de un hombre con el que estaba saliendo.

"Estaba en el gimnasio, ensayando una coreografía para el "Bailando por un Sueño", recordó la mamá de Matilda y continuó: "De repente una mujer se me acercó y me dijo: ¿Puedo hablar con vos?"

Luli manifestó que se quedó helada ante esa situación y que los coaches de ese momento se quedaron cerca de ella por si la cosa se ponía tensa.

La rubia continuó con su relato: "Yo no estaba haciendo nada porque estaba con una persona divorciada, según me habían aclarado y de verdad era así. La mujer se puso a hablar y finalmente terminé consolándola porque se había puesto muy nerviosa. En un momento de la charla le dije: Mirá, la verdad yo recién lo conozco. No estaba haciendo nada malo, a lo que la mujer en cuestión quiso saber más: "¿Te dijo que te ama?" y Salazar le respondió muy cauta que fue él quien la buscó a ella y no a la inversa, pero: "Si ustedes dos se aman, qué hago yo acá. Te lo regalo con un moño", concluyó.

También agregó que en un momento de la conversación con la extraña dama, ésta le ofreció un caramelo pero por los nervios se le cayeron todos de la mano, y fue Luli quien la ayudó ante esta incómoda situación.

Gastón Recondo, otro de los integrantes de Polémica preguntó si este hombre era famoso a lo que Luli respondió sólo con un gesto que dejó entrever que sí, lo era.

También confesó que se angustió mucho en ese momento porque se puso en la situación de ella, a la que con el tiempo conoció y es una excelente persona.

Para finalizar, dio su postura al respecto: "La culpa es del hombre y por eso yo me puse del lado de ella. El hombre es el que tiene el poder de decisión".