Luciana Salazar suele ser muy activa en sus redes sociales mostrando las distintas actividades que hace en el día a día, en muchas de ellas la acompaña su hija Matilda Salazar. El día de ayer no fue la excepción, mientras ella entrenaba la pequeña se puso a un costado de su mamá para tocar el órgano, mostrando su gran talento.

Luciana y Matilda Salazar

El gran talento de Matilda Salazar

La pequeña siempre se muestra muy feliz con su madre, compartiendo juntas divertidos momentos juntas, desde viajes, baile, looks hasta momentos más simples como ir a comprar un libro. Por lo que se la ve en casi todas las historias que su Luciana Salazar sube a sus redes sociales.

En esta oportunidad la actriz estaba entrenando en su casa cuando su hija trajo su órgano, con el que a veces toma clases, y se puso a practicar, dándole así un concierto a Luciana Salazar. Lo que dejó a todos los seguidores de la actriz impresionados fue el talento de la pequeña y la fluidez con la que esta tocaba las teclas del aparato.

Luciana y Matilda Salazar

Sin duda alguna la niña heredó los dotes artísticos de su madre, no solo mostró su talento tocando con facilidad; sino que en muchas circunstancias se la vio bailando donde también tiene un gran talento. Por lo que Luciana Salazar suele mandar a Matilda a danza, para seguir perfeccionando esta faceta suya.

Los looks combinados entre Luciana y Matilda Salazar

Durante la tarde del domingo madre e hija demostraron que la moda y el estilo no tiene edad alguna, ambas salieron con looks combinados para tomar el té en el Palacio Duhau. No es la primera vez que Luciana y Matilda Salazar usan atuendos a juegos, esto es algo que se repite bastante.

Luciana y Matilda Salazar

Luciana Salazar mostró su impactante look con un Jean y un top corto blanco, con una apertura en la zona del pecho. Mientras que para su hija eligió una camisa de jean junto con un pantalón blanco; ambas agregaron a sus atuendos para completarlos unas botas texanas junto con una cartera color nude y unos lentes de sol a juego.

Luciana y Matilda Salazar

Matilda Salazar ya cuenta con varias marcas que la quieren en sus campañas para las siguientes temporadas, a lo que su madre asegura de que si algún día la pequeña le expresa su deseo de dejar de ser modelo, ella la entenderá. Además, Luciana Salazar aseguró en muchas entrevistas que todavía es muy pequeña para determinar que quiere en un futuro.

VDV