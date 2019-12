Luciana Salazar se define como madre y habla de su situación sentimental

Luego de festejarle el cumpleaños a su hija, Matilda (2), Luciana Salazar (39), en una entrevista imperdible con CARAS, se refirió a cuál es su situación sentimental y cómo se define como madre: “Estoy feliz porque mi hija tuvo un cumpleaños soñado. Se divirtió todo el día con sus amiguitos en el sector especial que los chicos tenían para jugar con las carpitas Tipi y las plazas nórdicas Oli... Gracias a la organización y ambientación de Tamara Pont de @princesseventospuertomadero todo salió perfecto también en el salón García Lorca del segundo piso del Meliá Buenos Aires. Matilda se enamoró del gran carro artesanal de hierro que le realizaron exclusivamente los de @dhe_arte y del petit mobiliario que le diseñaron los de @reinolejano”, contó y luego sí se refirió a su rol de mamá y sus amores.

—¿Cómo se define como mamá?

—Como no quiero hacerla una nena consentida, me propuse ser firme con el tema de los límites. Pero, como ella es una nena medida, me la hizo más fácil de lo que pensaba. Es delicada, nunca me rompió nada en la casa. Me agarra el celular desde antes del año y nunca se le cayó. Es responsable y consciente de las macanas. Hace sólo travesuras de su edad.

—¿También es disciplinada con su alimentación?

—Desde que comenzó a comer a los seis meses, le doy una alimentación súper sana para cuidarle los dientes de la azúcar. Además, nunca le dolió la panza ni se descompuso. No le doy cosas que le puedan dañar el hígado. Come mucho pescado, zapallo, verduras y frutas. Y toma solamente agua, no le doy gaseosas. Si bien le encantan los hidratos... los fideos, le doy de forma moderada. A su vez, come algunas vainillas y masitas dulces que le fascinan. Ella hace bien todo lo que no hace la madre... ¡Ja ja ja! Yo como de todo, sólo compenso con el gimnasio.

—Hablando sobre usted, ¿Cómo está su situación amorosa? ¿Se rumoreó que estaba en pareja?

—Yo estoy muy bien. Aprendí a no hablar tanto de mi vida privada, quiero cuidar mis relaciones por un tiempo hasta que me sienta cien por ciento segura. Estoy súper bien, muy contenta, terminando un gran año a nivel personal y profesional.