Luciano Castro habló de sus fotos hot y ¿le tiró un palito a Pampita?

Luciano Castro se refirió a la filtración de sus fotos hot e hizo un contundente descargo. En medio del debut de Desnudos, la obra que protagoniza con Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, el actor aprovechó a hablar del mal momento por la circulación de estas imágenes.

Sin dar nombre, el morocho también se refirió a todas las personas que se rieron o disfrutaron de esta violación a la intimidad. "Cuando veo a esta gente hablando con liviandad y haciéndose una panzada, me causa gracia, ni siquiera me causa bronca. Pero no comprendo dónde están las equivalencias, porque después dicen 'no hablen de mí, no hablen de mis hijos, tengo una familia'",dijo en Intrusos sin mencionar a la modelo y aseguró que no recibió las disculpas de ella.

"Ella hizo unas disculpas públicas después del enojo de Sabrina", le dijeron en el programa y Castro reculó: "Obvio, quién soy yo para no aceptar unas disculpas. Bienvenidas sean. A ver, yo no estoy enojado con nadie".

Luego, fue más claro sobre los dichos de la modelo. "Si yo tengo que caerle a alguien, le caigo con nombre y apellido. No me hago el capcioso, ¡que esto quede claro! No le caigo a Carolina, para nada. Si me pidió disculpas, no me enteré. Y si son sinceras las disculpas, se las acepto. Me saqué los lentes para que vean que no estoy vendiendo humo y para que quede re claro", disparó.

Vale recordar que, ni bien trascendieron las imágenes del actor, Pampita tuvo una pícara reacción al verlas en su programa, Pampita Online. "¡Epa! No sabíamos estos encantos de Luciano Castro. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Sabrina!", dijo en complicidad con el staff de su ciclo aunque, por los dichos, debió salir a perdir disculpas.