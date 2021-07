En las últimas horas, comenzó a circular la teoría de que Luciano Castro y Jimena Barón estarían viviendo un apasionado romance. Las especulaciones nacieron tras la investigación de Juariu, quien expuso a las celebridades en "Bendita TV" con algunas pruebas.

Al ver el revuelo que se armó esta mañana, Luciano Castro se pronunció en las redes sociales con un contundente mensaje: "Me están relacionando con una amiga de hace 18 años @jmena en algo que nada que ver. Fíjense por favor. Gracias", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Luciano Castró reaccionó a los rumores de romance con Jimena Barón

Esta historia comenzó tras la investigación de Juariu para "Bendita TV". Allí la periodista, experta en redes sociales, analizó en vivo las redes de ambos y encontró varias pistas de lo que sería un incipiente romance.

“Voy a mostrar la primera prueba que tengo y es que Lizardo Ponce ya reveló en 'La Academia' que Jimena tenía novio, que fumaba habano y que era ‘de los más lindos que tuvo’”, explicó al iniciar su segmento y antes de mostrar una foto que parecería ser la pista clave. “De repente sigo viendo y veo que Jimena vuelve a hacer ficción y que va a tener escenas hot con un galán… Cuando miro, el protagonista va a ser Luciano Castro, y miren en su Instagram qué fuma Castro… Sí, habano”, sentenció.

El análisis de Bendita Tv sobre Castro.

Otra pista para Juariu es que Jimena sigue a Luciano en las redes, aunque él a ella no; pero al parecer la prueba más contundente de que algo pasa entre ellos es que Sabrina Rojas, ex del actor, ya no sigue a la cantante y actriz. “Esto es alarmante. Hace nada, el 24 de mayo, likeaba todas las fotos de Jimena. Se seguían… Algo pasó que se dejaron de seguir, porque ella también le likeaba las fotos a Rojas”, agregó.

“Esto huele a sexo. No tengo dudas, tampoco pruebas, pero son indicios”, cerró Juariu sobre este supuesto romance que ya da que hablar.

Lo cierto es que hace un par de días, Jimena Barón anunció que se encuentra trabajando en un proyecto cinematográfico con Castro y que ambos se encuentran ultimando detalles con la producción.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación con Luciano Castro: "Ya no nos aguantábamos"

Sabrina Rojas fue una de las invitadas especiales de LAM y habló como nunca de su separación con Luciano Castro.

La actriz reveló los verdaderos motivos de su ruptura, tras diez años de amor. "Ejercitando la soltería porque uno nunca sabe si se arregla o no. Lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos, esta es la que más estoy disfrutando. Ya no nos aguantábamos más”, dijo a Ángel de Brito.

Luego, Sabrina Rojas reveló cuánto afectó la pandemia a la relación. "Estuvimos casi doce años y una pandemia de año y medio que a nosotros nos agarró trabajando juntos. No le voy a echar la culpa a pandemia pero parte de eso, de que no podamos salir un poco a hacer nuestras vidas, fue mucho tiempo juntos", aclaró.